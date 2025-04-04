https://ria.ru/20250404/kuba-2009432786.html

Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса

Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса - РИА Новости, 04.04.2025

Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса

Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:02:00+03:00

2025-04-04T20:02:00+03:00

2025-04-04T20:22:00+03:00

в мире

россия

куба

дмитрий чернышенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156102/17/1561021776_0:1663:2048:2815_1920x0_80_0_0_54ee423b0e1a856fd3dae70af814382d.jpg

ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом."Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html

https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, куба, дмитрий чернышенко