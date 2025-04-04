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Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса - РИА Новости, 04.04.2025
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20:02 04.04.2025 (обновлено: 20:22 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kuba-2009432786.html
Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса
Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса - РИА Новости, 04.04.2025
Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса
Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:02:00+03:00
2025-04-04T20:22:00+03:00
в мире
россия
куба
дмитрий чернышенко
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом."Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009433462.html
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
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в мире, россия, куба, дмитрий чернышенко
В мире, Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко
Россия предложила Кубе помощь по минимизации последствий энергокризиса

Россия предложила Кубе программу мер по минимизации последствий энергокризиса

© Радио SputnikВид на Капитолий на Кубе
Вид на Капитолий на Кубе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Радио Sputnik
Вид на Капитолий на Кубе. Архивное фото
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
"Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия уделяет внимание энергобезопасности Кубы, заявил Чернышенко
Вчера, 20:05
По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор провинции Сантьяго-де-Куба Мануэль Фалькон Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Чернышенко назвал новые санкции США против Кубы проявлением бессилия
3 апреля, 17:33
 
В миреРоссияКубаДмитрий Чернышенко
 
 
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