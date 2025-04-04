https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:47:00+03:00
2025-04-04T01:47:00+03:00
2025-04-04T10:20:00+03:00
в мире
бирмингем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009268154_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ec0d9d3aff19c7dca2f1a0a683b81eb9.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов, сообщает издание Independent. В понедельник городской совет Бирмингема сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков, которая продолжается уже несколько недель. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента". "Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема", - пишет издание. Отмечается, что жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город "погружается в хаос". По словам местных жителей, побеседовавших с изданием, им приходится платить сотни фунтов стерлингов частным компаниям за вывоз мусора, чтобы хоть как-то отчистить территорию вокруг своих домов.
https://ria.ru/20230328/zabastovka-1861394706.html
https://ria.ru/20241127/britaniya-1985917066.html
бирмингем
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009268154_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e6ca021895214f01038ffe686550dcb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бирмингем
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
Independent: в Бирмингеме из-за забастовки мусорщиков появились огромные крысы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов, сообщает издание Independent
.
В понедельник городской совет Бирмингема
сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков, которая продолжается уже несколько недель. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента".
"Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема", - пишет издание.
Отмечается, что жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город "погружается в хаос".
По словам местных жителей, побеседовавших с изданием, им приходится платить сотни фунтов стерлингов частным компаниям за вывоз мусора, чтобы хоть как-то отчистить территорию вокруг своих домов.