https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html

Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ

Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ

Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:47:00+03:00

2025-04-04T01:47:00+03:00

2025-04-04T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов, сообщает издание Independent. В понедельник городской совет Бирмингема сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков, которая продолжается уже несколько недель. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента". "Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема", - пишет издание. Отмечается, что жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город "погружается в хаос". По словам местных жителей, побеседовавших с изданием, им приходится платить сотни фунтов стерлингов частным компаниям за вывоз мусора, чтобы хоть как-то отчистить территорию вокруг своих домов.

https://ria.ru/20230328/zabastovka-1861394706.html

https://ria.ru/20241127/britaniya-1985917066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бирмингем