Рейтинг@Mail.ru
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 04.04.2025 (обновлено: 10:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/krysy-2009231993.html
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ
Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:47:00+03:00
2025-04-04T10:20:00+03:00
в мире
бирмингем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009268154_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ec0d9d3aff19c7dca2f1a0a683b81eb9.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов, сообщает издание Independent. В понедельник городской совет Бирмингема сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков, которая продолжается уже несколько недель. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента". "Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема", - пишет издание. Отмечается, что жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город "погружается в хаос". По словам местных жителей, побеседовавших с изданием, им приходится платить сотни фунтов стерлингов частным компаниям за вывоз мусора, чтобы хоть как-то отчистить территорию вокруг своих домов.
https://ria.ru/20230328/zabastovka-1861394706.html
https://ria.ru/20241127/britaniya-1985917066.html
бирмингем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009268154_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e6ca021895214f01038ffe686550dcb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бирмингем
В мире, Бирмингем
Огромные крысы стали нормой для жителей Бирмингема, пишут СМИ

Independent: в Бирмингеме из-за забастовки мусорщиков появились огромные крысы

© Getty Images / Jacob King - PA ImagesНесобранный мусор на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков в Бирмингеме, Великобритания
Несобранный мусор на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков в Бирмингеме, Великобритания - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Jacob King - PA Images
Несобранный мусор на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков в Бирмингеме, Великобритания
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Крысы размером с кошку и горы мусора на улицах стали нормой для жителей Бирмингема на фоне продолжающейся забастовки мусорщиков, горожанам приходится платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частные компании вывозили хоть какую-то часть мусора у их домов, сообщает издание Independent.
В понедельник городской совет Бирмингема сообщил, что более 17 тысяч тонн отходов скопилось на улицах города из-за забастовки мусорщиков, которая продолжается уже несколько недель. Местные власти объявили в городе режим "крупного инцидента".
Неубранный мусор на улице в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Профсоюз мусорщиков Парижа прекратит забастовку с 29 марта
28 марта 2023, 22:22
"Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу. Добро пожаловать в новую норму для жителей Бирмингема", - пишет издание.
Отмечается, что жителям города стало фактически невозможно продолжать свою повседневную жизнь, пока город "погружается в хаос".
По словам местных жителей, побеседовавших с изданием, им приходится платить сотни фунтов стерлингов частным компаниям за вывоз мусора, чтобы хоть как-то отчистить территорию вокруг своих домов.
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Independent узнала, что заключенных в британских тюрьмах атакуют крысы
27 ноября 2024, 06:42
 
В миреБирмингем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала