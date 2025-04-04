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Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме - РИА Новости, 04.04.2025
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15:41 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html
Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме
Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме - РИА Новости, 04.04.2025
Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме
Россия не откажется от Крыма и освобожденных во время СВО территорий, заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Его... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:41:00+03:00
2025-04-04T15:41:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
принс (принс роджерс нельсон)
сергей лавров
blackwater
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия не откажется от Крыма и освобожденных во время СВО территорий, заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Его слова передает Asia Times."Россияне твердо намерены сохранить за собой Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые являются традиционными русскоязычными регионами, и, конечно, у них уже есть Крым. Они не собираются это отдавать", — рассказал Принс.Основатель американской ЧВК также подчеркнул, что у украинцев нет никаких шансов вернуть обратно утраченные территории, а Киеву нужно было пойти на сделку с Россией еще полтора года назад.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html
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в мире, россия, киев, сша, принс (принс роджерс нельсон) , сергей лавров, blackwater
В мире, Россия, Киев, США, Принс (Принс Роджерс Нельсон) , Сергей Лавров, Blackwater
Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме

Основатель Blackwater Принс: Россия не откажется от Крыма и Донбасса

© AP Photo / Alex BrandonОснователь американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия не откажется от Крыма и освобожденных во время СВО территорий, заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Его слова передает Asia Times.
«
"Россияне твердо намерены сохранить за собой Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые являются традиционными русскоязычными регионами, и, конечно, у них уже есть Крым. Они не собираются это отдавать", — рассказал Принс.
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СМИ раскрыли, что США хотят сделать с Россией
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Основатель американской ЧВК также подчеркнул, что у украинцев нет никаких шансов вернуть обратно утраченные территории, а Киеву нужно было пойти на сделку с Россией еще полтора года назад.
Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.
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В миреРоссияКиевСШАПринс (Принс Роджерс Нельсон)Сергей ЛавровBlackwater
 
 
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