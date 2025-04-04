https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html

Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме

Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме - РИА Новости, 04.04.2025

Основатель ЧВК Blackwater высказался о Крыме

Россия не откажется от Крыма и освобожденных во время СВО территорий, заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Его... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:41:00+03:00

2025-04-04T15:41:00+03:00

2025-04-04T15:41:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия не откажется от Крыма и освобожденных во время СВО территорий, заявил основатель крупнейшей в США частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Его слова передает Asia Times."Россияне твердо намерены сохранить за собой Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые являются традиционными русскоязычными регионами, и, конечно, у них уже есть Крым. Они не собираются это отдавать", — рассказал Принс.Основатель американской ЧВК также подчеркнул, что у украинцев нет никаких шансов вернуть обратно утраченные территории, а Киеву нужно было пойти на сделку с Россией еще полтора года назад.Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что власти в Киеве не представляют интересов огромной части населения Украины, а Крым, Донбасс и Новороссия являются давно закрытыми вопросами, итоги референдумов там уже отражены в конституции России.

https://ria.ru/20250402/bloomberg-2008989527.html

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россия

киев

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в мире, россия, киев, сша, принс (принс роджерс нельсон) , сергей лавров, blackwater