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В Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном - РИА Новости, 04.04.2025
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13:18 04.04.2025 (обновлено: 13:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kreml-2009310549.html
В Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном
В Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном
В ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на дипломатические усилия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:18:00+03:00
2025-04-04T13:40:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
дмитрий песков
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на дипломатические усилия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "И, конечно, мы считаем, что все стороны должны сохранять здесь абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнул представитель Кремля.Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009309742.html
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
иран
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, дмитрий песков, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан
В Кремле призвали к сдержанности в ситуации с Ираном

Песков призвал к сдержанности в ситуации с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на дипломатические усилия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И, конечно, мы считаем, что все стороны должны сохранять здесь абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Песков назвал Иран союзником России
13:14
Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампДмитрий ПесковМасуд Пезешкиан
 
 
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