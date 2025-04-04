В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
Песков: проблема иранского ядерного досье должна решаться только дипломатией
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами. Исключительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.
Он подчеркнул, что в ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на именно дипломатические усилия.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36