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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье - РИА Новости, 04.04.2025
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13:04 04.04.2025 (обновлено: 13:34 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kreml-2009306731.html
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье - РИА Новости, 04.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье
Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:04:00+03:00
2025-04-04T13:34:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
дмитрий песков
масуд пезешкиан
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами. Исключительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.Он подчеркнул, что в ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на именно дипломатические усилия.Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, дмитрий песков, масуд пезешкиан, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье

Песков: проблема иранского ядерного досье должна решаться только дипломатией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами. Исключительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США
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Он подчеркнул, что в ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на именно дипломатические усилия.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампДмитрий ПесковМасуд ПезешкианПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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