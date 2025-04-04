https://ria.ru/20250404/kreml-2009306731.html

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье - РИА Новости, 04.04.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранского ядерного досье

Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:04:00+03:00

2025-04-04T13:34:00+03:00

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масуд пезешкиан

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия считает, что проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами. Исключительно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что думают в Кремле о возможности проведения прямых переговоров США и Ирана и об угрозах президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана в случае, если переговоры ни к чему не приведут.Он подчеркнул, что в ситуации с Ираном все стороны должны сохранять сдержанность и ориентироваться на именно дипломатические усилия.Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, дмитрий песков, масуд пезешкиан, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде