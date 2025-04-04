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В Красноярске проректора медуниверситета арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025
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09:05 04.04.2025 (обновлено: 10:24 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/krasnojarsk-2009257517.html
В Красноярске проректора медуниверситета арестовали по делу о мошенничестве
В Красноярске проректора медуниверситета арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 04.04.2025
В Красноярске проректора медуниверситета арестовали по делу о мошенничестве
Проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике красноярского государственного медуниверситета Ирину Соловьеву арестовали на два месяца по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:05:00+03:00
2025-04-04T10:24:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 апр – РИА Новости. Проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике красноярского государственного медуниверситета Ирину Соловьеву арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "В Центральном районном суде Красноярска избрана мера пресечения в отношении Соловьевой Ирины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159 УК РФ… В виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении. Как уточнили вы суде, Соловьева занимает должность проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" министерства здравоохранения РФ. В региональном СК РФ сообщили, что проректор университета подозревается в хищении стимулирующих выплат сотрудников. По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы проректор, используя свое служебное положение, давала указания о начислении стимулирующих выплат своим подчинённым. При этом сотрудники передавали указанные денежные средства подозреваемой, полагая, что они будут направлены на нужды учебного заведения. Однако, как установлено следствием, обвиняемая присваивала эти средства себе. "Она обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)… Общая сумма похищенных стимулирующих выплат будет установлена в ходе следствия. Проректор задержана, по месту ее жительства и работы проведены обыски", - говорится в сообщении. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности обвиняемой.
https://ria.ru/20250314/zaderzhanie-2005027567.html
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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске проректора медуниверситета арестовали по делу о мошенничестве

В Красноярске проректора медуниверситета Соловьеву арестовали на два месяца

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 4 апр – РИА Новости. Проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике красноярского государственного медуниверситета Ирину Соловьеву арестовали на два месяца по делу о мошенничестве, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов.
"В Центральном районном суде Красноярска избрана мера пресечения в отношении Соловьевой Ирины Анатольевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 159 УК РФ… В виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.
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Как уточнили вы суде, Соловьева занимает должность проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" министерства здравоохранения РФ.
В региональном СК РФ сообщили, что проректор университета подозревается в хищении стимулирующих выплат сотрудников. По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы проректор, используя свое служебное положение, давала указания о начислении стимулирующих выплат своим подчинённым. При этом сотрудники передавали указанные денежные средства подозреваемой, полагая, что они будут направлены на нужды учебного заведения. Однако, как установлено следствием, обвиняемая присваивала эти средства себе.
"Она обвиняется в совершении 3 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения)… Общая сумма похищенных стимулирующих выплат будет установлена в ходе следствия. Проректор задержана, по месту ее жительства и работы проведены обыски", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности обвиняемой.
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