https://ria.ru/20250404/kosenko-2009342841.html

Защита обжаловала штраф блогеру Косенко

Защита обжаловала штраф блогеру Косенко - РИА Новости, 04.04.2025

Защита обжаловала штраф блогеру Косенко

Защита обжаловала штраф в 50 тысяч рублей блогеру Сергею Косенко за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:59:00+03:00

2025-04-04T14:59:00+03:00

2025-04-04T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Защита обжаловала штраф в 50 тысяч рублей блогеру Сергею Косенко за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба защиты", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за пропаганду наркотиков в видеоролике на YouTube. Никулинский суд Москвы в конце января оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей. Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера по обвинению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и в неисполнении обязанностей по воспитанию за бросок ребенка в сугроб, видео с которым появилось в сети в январе 2024 года. Косенко объявлен в розыск. По версии следствия, Косенко бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Его адвокат Сергей Жорин сообщал РИА Новости в январе 2024 года, что в съёмках видео ребёнок участия не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа.

https://ria.ru/20250404/vzyatka-2009251314.html

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происшествия, москва, россия