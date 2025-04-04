https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html

Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ

Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ

Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:55:00+03:00

2025-04-04T06:55:00+03:00

2025-04-04T06:55:00+03:00

в мире

сша

южная корея

ближний восток

дональд трамп

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. Американские системы Patriot взаимодействуют с собственными средствами ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против ракетных и ядерных угроз КНДР. "В марте союзники договорились о частичной передислокации Patriot, что стало первым известным случаем переброски сил и средств сил США в Южной Корее (USFK), на Ближний Восток", - сообщает агентство. В USFK подтвердили временную переброску "в рамках ротационного развертывания". Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.

https://ria.ru/20250331/polsha-2008479790.html

https://ria.ru/20250322/cnn-2006676692.html

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южная корея

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, южная корея, ближний восток, дональд трамп, ансар алла