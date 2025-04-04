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Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
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06:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html
Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ
Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025
Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ
Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:55:00+03:00
2025-04-04T06:55:00+03:00
в мире
сша
южная корея
ближний восток
дональд трамп
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники. Американские системы Patriot взаимодействуют с собственными средствами ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против ракетных и ядерных угроз КНДР. "В марте союзники договорились о частичной передислокации Patriot, что стало первым известным случаем переброски сил и средств сил США в Южной Корее (USFK), на Ближний Восток", - сообщает агентство. В USFK подтвердили временную переброску "в рамках ротационного развертывания". Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
https://ria.ru/20250331/polsha-2008479790.html
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в мире, сша, южная корея, ближний восток, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Южная Корея, Ближний Восток, Дональд Трамп, Ансар Алла
Южная Корея и США согласовали план переброски батарей Patriot, пишут СМИ

Ренхап: США частично перебросят системы Patriot из Южной Кореи на Ближний Восток

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Южная Корея и США согласовали план временной передислокации батарей противоракетной обороны Patriot на Ближний Восток, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
Американские системы Patriot взаимодействуют с собственными средствами ПВО Южной Кореи в многоуровневой системе обороны против ракетных и ядерных угроз КНДР.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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"В марте союзники договорились о частичной передислокации Patriot, что стало первым известным случаем переброски сил и средств сил США в Южной Корее (USFK), на Ближний Восток", - сообщает агентство.
В USFK подтвердили временную переброску "в рамках ротационного развертывания".
Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов. СМИ сообщают, что Вашингтон также готовится к нанесению мощных ударов по Ирану.
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В миреСШАЮжная КореяБлижний ВостокДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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