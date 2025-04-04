Рейтинг@Mail.ru
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
19:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/korabl-2009431238.html
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии - РИА Новости, 04.04.2025
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:55:00+03:00
2025-04-04T19:55:00+03:00
наука
космос - риа наука
калифорния
земля
южный полюс
spacex
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:212:2879:1831_1920x0_80_0_0_5f62129b328afa54d7dd9de399f2e3f6.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX в соцсети X. &quot;Приводнение (космического корабля - ред.) Dragon и астронавтов подтверждено&quot;, - говорится в сообщении компании.Согласно публикациям SpaceX, приводнение произошло у побережья Калифорнии, где астронавтов уже ждало спасательное судно. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Миссия продлилась несколько дней, полет прошел на высоте около 440 километров. Это был первый пилотируемый полет SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
калифорния
земля
южный полюс
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975483737_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9ce1b26e9abdd6501bff3e7945511ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, калифорния, земля, южный полюс, spacex, в мире, сша
Наука, Космос - РИА Наука, Калифорния, Земля, Южный полюс, SpaceX, В мире, США
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился в Калифорнии

© NASAКорабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© NASA
Корабль Crew Dragon. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX в соцсети X.
«

"Приводнение (космического корабля - ред.) Dragon и астронавтов подтверждено", - говорится в сообщении компании.

Согласно публикациям SpaceX, приводнение произошло у побережья Калифорнии, где астронавтов уже ждало спасательное судно.
Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Миссия продлилась несколько дней, полет прошел на высоте около 440 километров. Это был первый пилотируемый полет SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Корабль Crew Dragon с космическими туристами достиг рекордной высоты
11 сентября 2024, 06:28
 
НаукаКосмос - РИА НаукаКалифорнияЗемляЮжный полюсSpaceXВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала