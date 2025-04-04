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Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии - РИА Новости, 04.04.2025
Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:55:00+03:00
2025-04-04T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX в соцсети X. "Приводнение (космического корабля - ред.) Dragon и астронавтов подтверждено", - говорится в сообщении компании.Согласно публикациям SpaceX, приводнение произошло у побережья Калифорнии, где астронавтов уже ждало спасательное судно. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Миссия продлилась несколько дней, полет прошел на высоте около 440 километров. Это был первый пилотируемый полет SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.
https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html
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Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился в Калифорнии