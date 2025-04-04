https://ria.ru/20250404/korabl-2009431238.html

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии - РИА Новости, 04.04.2025

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился у побережья Калифорнии

Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с командой из четырех астронавтов успешно приводнился у побережья Калифорнии после первого пилотируемого орбитального полета над Северным и Южным полюсами Земли, сообщила компания SpaceX в соцсети X. "Приводнение (космического корабля - ред.) Dragon и астронавтов подтверждено", - говорится в сообщении компании.Согласно публикациям SpaceX, приводнение произошло у побережья Калифорнии, где астронавтов уже ждало спасательное судно. Crew Dragon был запущен с мыса Канаверал во Флориде первого апреля. Миссия продлилась несколько дней, полет прошел на высоте около 440 километров. Это был первый пилотируемый полет SpaceX над полюсами Земли с целью их изучения.

https://ria.ru/20240911/crew_dragon-1971974383.html

калифорния

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космос - риа наука, калифорния, земля, южный полюс, spacex, в мире, сша