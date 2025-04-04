https://ria.ru/20250404/konflikt-2009436922.html

На Западе назвали препятствие для переговоров по Украине

На Западе назвали препятствие для переговоров по Украине - РИА Новости, 04.04.2025

На Западе назвали препятствие для переговоров по Украине

В Европе постоянно пытаются сорвать переговоры по украинскому конфликту, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran". РИА Новости, 04.04.2025

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2025-04-04T20:31:00+03:00

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евросоюз

вооруженные силы украины

александр меркурис

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В. В Европе постоянно пытаются сорвать переговоры по украинскому конфликту, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала "The Duran"."Трамп обнаружил, что украинцы не играют по его правилам, увидел, что европейцы тоже не делают этого — они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы попытаться сорвать переговоры", — сказал он.Эксперт добавил, что обсуждаемое Вашингтоном и Киевом соглашение по украинским ресурсам значительно усилит зависимость от США, что "однозначно несовместимо с вопросом членства Украины в ЕС".Политика киевского режима сводится к выпрашиванию денег и демонстрации неготовности к заключению сделки, что может развязать Трампу руки и позволить ему отказаться от дальнейшей поддержки, считает Меркурис.Восемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего, российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Он стал первым в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250404/odessa-2009426903.html

https://ria.ru/20250404/opasnost-2009366008.html

киев

сша

европа

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в мире, киев, сша, дональд трамп, евросоюз, вооруженные силы украины, александр меркурис, европа