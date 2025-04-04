https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html

Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте

Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте - РИА Новости, 04.04.2025

Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте

США не станут заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь страны Марко Рубио журналистам РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T15:11:00+03:00

2025-04-04T15:11:00+03:00

2025-04-04T15:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США не станут заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь страны Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал Fox."Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру", - сообщил он журналистам.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250404/rubio-2009347880.html

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в мире, сша, украина, марко рубио, владимир путин, россия