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Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте - РИА Новости, 04.04.2025
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15:11 04.04.2025 (обновлено: 15:21 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте - РИА Новости, 04.04.2025
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте
США не станут заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь страны Марко Рубио журналистам РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:11:00+03:00
2025-04-04T15:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США не станут заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь страны Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал Fox.&quot;Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру&quot;, - сообщил он журналистам.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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в мире, сша, украина, марко рубио, владимир путин, россия
В мире, США, Украина, Марко Рубио, Владимир Путин, Россия
Рубио ответил на вопрос об уступках сторон в украинском конфликте

Рубио: США не станут заранее судить об уступках сторон в украинском конфликте

© AP Photo / Evelyn HocksteinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. США не станут заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь страны Марко Рубио журналистам в Брюсселе, трансляцию вел телеканал Fox.
«

"Мы не собираемся заранее судить, какими будут уступки, потому что эти уступки будут зависеть от того, что примет Украина и что примет Россия. Но мы должны сделать конкретные шаги к миру", - сообщил он журналистам.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Государственный секретарь США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
США приблизились к миру на Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:11
 
В миреСШАУкраинаМарко РубиоВладимир ПутинРоссия
 
 
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