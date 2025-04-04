https://ria.ru/20250404/koalitsiya-2009157193.html

Коалиция имеет желание повоевать с Россией. Но не имеет возможности

Коалиция имеет желание повоевать с Россией. Но не имеет возможности - РИА Новости, 04.04.2025

Коалиция имеет желание повоевать с Россией. Но не имеет возможности

Хоть кол им на голове теши — бывшие великие державы Старого Света продолжают бредить о своих военных контингентах на территории бывшей Украины. Первое время нам РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T08:01:00+03:00

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Хоть кол им на голове теши — бывшие великие державы Старого Света продолжают бредить о своих военных контингентах на территории бывшей Украины. Первое время нам внушали, что это будут "миротворцы" и никакого отношения к НАТО они иметь не будут — типа "вы не понимаете, это другое!".Сейчас вышли на новый этап. Источники издания Financial Times сообщили, что Франция и Британия обсуждают возможность использовать на Украине структуры блока НАТО — системы разведки, командования, контроля и наблюдения. Термин "миротворцы" тоже куда-то потерялся. Теперь это будут reassurance forces — силы гарантированной поддержки. Генсек НАТО Марк Рютте присутствует на всех саммитах "коалиции желающих" и очень там суетится.Повторим то, что не раз доносило до западных деятелей наше руководство: Москве совершенно все равно, как вы там назовете свои контингенты. Для нас это будут силы вторжения, агрессоры, оккупанты, а как мы поступаем с оккупантами, вы можете узнать, сверившись с цифрами потерь в Курской области: за полгода ВСУ там потеряли людей чуть меньше, чем вся армия Великобритании.Особенно цинично, что планы по переброске на Украину вооруженных контингентов позиционируются как стратегия "мира через силу". Видно, что европейцы собрались так побороться за мир, чтобы камня на камне не осталось.Мария Захарова удачно сравнила все эти "коалиции желающих" с группами в соцсетях, объединяющими психически больных людей. Однако в их безумии, несомненно, есть своя система.Если французам и англичанам нужна, допустим, космическая разведка, то это означает, что никаким миротворчеством они на Украине заниматься не собираются — так планируют лишь наступательные операции. Но своих систем спутниковой разведки у них нет, значит, Илон Маск должен дать им доступ к Starlink — и вуаля! Американцы, вопреки своему желанию, оказываются втянуты в украинский конфликт.Захочет Трамп лишить Украину военной помощи и передачи разведданных — а тут уже нарисовались англичане и французы и требуют все это передать им для "сдерживания России".Ну а оттуда недалеко и до включения в конфликт альянса НАТО уже официально, и тогда европейцы смогут осуществить свою заветную мечту — погнать воевать на украинский фронт американских солдат. То есть развязать войну России и США, а самим быстренько отойти и любоваться процессом.Схема интересная, как бывает интересно творчество душевнобольных. И точно так же лишена всякой логики. Откуда убеждение европейцев в том, что Россия, если ее попытаются атаковать европейские контингенты, не применит по Европе свое новейшее оружие огромной разрушительной силы?Да, на Украине российские ВС воюют в белых перчатках, но ведь там вообще другой тип конфликта. Наши военные спасают наших людей от захватившего их в заложники киевского режима. Любая операция по вызволению заложников всегда ведется с предельной бережностью.Но европейцы доскакались до того, что мы стали видеть в них прямых наследников гитлеровских полчищ. Никакого снисхождения к ним быть не может. В ядерной доктрине России недавно появился пункт как раз на такой случай: ядерное оружие может быть применено по неядерным странам-агрессорам, если они нападают на нас в альянсе с ядерными государствами.Этот пункт внимательно прочитали неядерные страны — члены НАТО и прекрасно поняли, какую подставу готовят для них обладающие ядеркой англичане и французы. Себя Лондон и Париж берегут и поэтому постараются отправить на Украину пушечное мясо из других стран, чтобы наш ответ прилетел на родину этих бедолаг.Именно поэтому инициатива англичан и французов по использованию структур НАТО вызвала возражения у союзников по альянсу. Они видят, что хороших вариантов для них тут нет, а война с Россией — это самоубийство.Давайте еще раз проясним позиции — в конце концов с душевнобольными нужно разговаривать спокойно, медленно и терпеливо повторять прописные истины. Мы в России ничего так не хотим, как мира на Украине — прочного, векового, нерушимого. Москва считает мирное разрешение украинского конфликта самым правильным и безболезненным выходом из положения. В моменте у нас возникло определенное взаимопонимание по этому вопросу с американским президентом.Но тут в дело влезает Европа и начинает приставать к России, как мазохист к садисту: "Ну, бей же меня, ну, мучай!" В старом анекдоте садист, зверски вращая глазами, кричит в ответ: "Не буду! Не буду!"Европа окончательно слетела с катушек? Тогда, если Трамп реально хочет выхода на мирный трек, ему придется ее как-то приструнить.

https://ria.ru/20250402/nato-2008942141.html

https://ria.ru/20250403/plan-2009010215.html

https://ria.ru/20250402/europe-2008983984.html

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аналитика, в мире, россия, украина, европа, марк рютте