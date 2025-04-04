https://ria.ru/20250404/kniga-2009438265.html

В "Читай-городе" рассказали о продажах новой книги из серии "Голодных игр"

В "Читай-городе" рассказали о продажах новой книги из серии "Голодных игр" - РИА Новости, 04.04.2025

В "Читай-городе" рассказали о продажах новой книги из серии "Голодных игр"

Продажи новой книги автора серии "Голодные игры" Сьюзен Коллинз под названием "Рассвет на жатве" составили 11 тысяч экземпляров за неделю с момента выхода... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:41:00+03:00

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культура

джордж оруэлл (эрик артур блэр)

шарлотта бронте

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Продажи новой книги автора серии "Голодные игры" Сьюзен Коллинз под названием "Рассвет на жатве" составили 11 тысяч экземпляров за неделю с момента выхода романа, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город". "Всего за шесть дней с момента выхода книга Сьюзен Коллинз "Рассвет жатвы" стала настоящим бестселлером, поступила в федеральную сеть книжных магазинов "Читай-город" 25 марта 2025 года. На данный момент уже продано более 11 тысяч экземпляров", - говорится в сообщении. При этом за прошлую неделю продано более 3000 книг, когда средний тираж дебютной книги обычно составляет 3-5 тысяч экземпляров, отметили в пресс-службе. Суммарный тираж проданных в сети экземпляров книг Сьюзен Коллинз превышает 90 тысяч. Роман перевела Дарья Целовальникова, которая уже работала над предыдущей книгой цикла "Баллада о змеях и певчих птицах", а также над произведениями Оскара Уайлда, Джорджа Оруэлла и Шарлотты Бронте. Роман "Рассвет на жатве" в мире вышел 18 марта. В хронологии цикла он стал предысторией событий первых романов: сюжет развернется во время 50‑х "Голодных игр" - за 24 года до событий из первой части саги и через 40 лет после драмы из последней книги Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях". Это год участия в турнире ментора героев Китнисс и Пита - Хеймитча Эбернети. По всему миру продано более 100 миллионов экземпляров четырех томов серии "Голодные игры" в печатном и цифровом формате — на 54 языках и в 52 странах.

https://ria.ru/20240620/sazerlend-1954377092.html

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джордж оруэлл (эрик артур блэр), шарлотта бронте, россия