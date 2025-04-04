В "Читай-городе" рассказали о продажах новой книги из серии "Голодных игр"
Продажи новой книги Сьюзен Коллинз составили 11 тысяч экземпляров за неделю
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Продажи новой книги автора серии "Голодные игры" Сьюзен Коллинз под названием "Рассвет на жатве" составили 11 тысяч экземпляров за неделю с момента выхода романа, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Читай-город".
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"Всего за шесть дней с момента выхода книга Сьюзен Коллинз "Рассвет жатвы" стала настоящим бестселлером, поступила в федеральную сеть книжных магазинов "Читай-город" 25 марта 2025 года. На данный момент уже продано более 11 тысяч экземпляров", - говорится в сообщении.
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При этом за прошлую неделю продано более 3000 книг, когда средний тираж дебютной книги обычно составляет 3-5 тысяч экземпляров, отметили в пресс-службе. Суммарный тираж проданных в сети экземпляров книг Сьюзен Коллинз превышает 90 тысяч.
Роман перевела Дарья Целовальникова, которая уже работала над предыдущей книгой цикла "Баллада о змеях и певчих птицах", а также над произведениями Оскара Уайлда, Джорджа Оруэлла и Шарлотты Бронте.
Роман "Рассвет на жатве" в мире вышел 18 марта. В хронологии цикла он стал предысторией событий первых романов: сюжет развернется во время 50‑х "Голодных игр" - за 24 года до событий из первой части саги и через 40 лет после драмы из последней книги Коллинз "Баллада о певчих птицах и змеях". Это год участия в турнире ментора героев Китнисс и Пита - Хеймитча Эбернети.
По всему миру продано более 100 миллионов экземпляров четырех томов серии "Голодные игры" в печатном и цифровом формате — на 54 языках и в 52 странах.