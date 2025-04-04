https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин
Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:33:00+03:00
2025-04-04T16:33:00+03:00
2025-04-04T16:47:00+03:00
в мире
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал"."Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин
Трамп заявил, что Китай запаниковал и сыграл неправильно, введя ответные пошлины