https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин

Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин

Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:33:00+03:00

2025-04-04T16:33:00+03:00

2025-04-04T16:47:00+03:00

в мире

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал"."Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт