https://ria.ru/20250404/kitay-2009322272.html

Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США

Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США - РИА Новости, 04.04.2025

Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США

Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:00:00+03:00

2025-04-04T14:00:00+03:00

2025-04-04T16:15:00+03:00

экономика

китай

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

сша

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. “США объявили о введении “взаимных” пошлин в отношении всех торговых партнёров, включая Китай. В ответ на это китайская сторона подала иск в механизм урегулирования споров ВТО”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ведомстве отметили, что пошлины США серьезно нарушают правила ВТО и ущемляют законные права и интересы членов организации, а также "подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок"."Это типичный пример односторонней травли, который подвергает опасности стабильность глобального торгово-экономического порядка. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html

https://ria.ru/20250403/vto-2009195556.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, сша