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Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США - РИА Новости, 04.04.2025
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14:00 04.04.2025 (обновлено: 16:15 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kitay-2009322272.html
Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США
Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США - РИА Новости, 04.04.2025
Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США
Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:00:00+03:00
2025-04-04T16:15:00+03:00
экономика
китай
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
сша
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. “США объявили о введении “взаимных” пошлин в отношении всех торговых партнёров, включая Китай. В ответ на это китайская сторона подала иск в механизм урегулирования споров ВТО”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.В ведомстве отметили, что пошлины США серьезно нарушают правила ВТО и ущемляют законные права и интересы членов организации, а также "подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок"."Это типичный пример односторонней травли, который подвергает опасности стабильность глобального торгово-экономического порядка. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html
https://ria.ru/20250403/vto-2009195556.html
китай
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экономика, китай, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, сша
Экономика, Китай, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, США
Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США

Китай подал иск в механизм урегулирования споров ВТО в ответ на пошлины США

© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
Рабочий возле национального флага в Китае - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР.
“США объявили о введении “взаимных” пошлин в отношении всех торговых партнёров, включая Китай. В ответ на это китайская сторона подала иск в механизм урегулирования споров ВТО”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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В ведомстве отметили, что пошлины США серьезно нарушают правила ВТО и ущемляют законные права и интересы членов организации, а также "подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".
"Это типичный пример односторонней травли, который подвергает опасности стабильность глобального торгово-экономического порядка. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.
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