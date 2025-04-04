Китай подал иск в ВТО в ответ на пошлины США
Китай подал иск в механизм урегулирования споров ВТО в ответ на пошлины США
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР.
В ведомстве отметили, что пошлины США серьезно нарушают правила ВТО и ущемляют законные права и интересы членов организации, а также "подрывают основанную на правилах многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок".
"Это типичный пример односторонней травли, который подвергает опасности стабильность глобального торгово-экономического порядка. Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Новые пошлины на китайский импорт складываются с ранее действовавшими мерами и в сумме достигают 54%, уточнил министр финансов США Скотт Бессент.
Ранее глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости заявил, что повышение США пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого Вашингтона. По его словам, введение тарифов никак не поможет США решить имеющиеся проблемы, но "нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов". Он также подчеркнул, что, если США не прекратят экономическое давление на Китай, Пекин ответит самым решительным образом.