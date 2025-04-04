Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 04.04.2025 (обновлено: 13:55 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.04.2025
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США
Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:40:00+03:00
2025-04-04T13:55:00+03:00
экономика
китай
сша
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР.“На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета.Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет справиться с рекордным госдолгом.На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела больше чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.
https://ria.ru/20250404/evropa-2009319961.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Введение Трампом пошлин на импорт
Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай ввел дополнительные пошлины в 34 процента на товары из США

© AP Photo / Chan Long HeiЛюди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР.
“На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета.
Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет справиться с рекордным госдолгом.
На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела больше чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Европе предрекли конец американского века из-за пошлин Трампа
13:50
 
ЭкономикаКитайСШАВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала