https://ria.ru/20250404/kitay-2009317686.html

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США - РИА Новости, 04.04.2025

Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США

Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:40:00+03:00

2025-04-04T13:40:00+03:00

2025-04-04T13:55:00+03:00

экономика

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 4 апр – РИА Новости. Китай вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США, сообщил Госсовет КНР.“На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины”, - говорится в сообщении на сайте Госсовета.Уточняется, что постановление вступает в силу 10 апреля.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет справиться с рекордным госдолгом.На этом фоне индекс доллара упал на 1,67 процента, к евро доллар подешевел на 1,75 процента, а к иене — на два процента. В целом на финансовых рынках наблюдался масштабный уход от риска: нефть подешевела больше чем на 6,5 процента, обвалились фондовые индексы Европы и США. Причем наиболее заметно просели технологический сектор и банки.

https://ria.ru/20250404/evropa-2009319961.html

китай

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, сша, введение трампом пошлин на импорт