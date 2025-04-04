https://ria.ru/20250404/kitay-2009315191.html

Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных

Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных - РИА Новости, 04.04.2025

Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных

Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем, сообщило Минкоммерции КНР. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:33:00+03:00

2025-04-04T13:33:00+03:00

2025-04-04T14:07:00+03:00

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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем, сообщило Минкоммерции КНР."В последние годы 11 таких компаний, как Skydio, BRINC Drones, несмотря на решительное возражение со стороны Китая, вели так называемое военно-техническое сотрудничество с Тайванем, что серьезно подорвало государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - говорится в заявлении на сайте министерства.В минкоммерции уточнили, что Китай внес компании в список ненадежных субъектов на основании ряда законов."В соответствии с Законом КНР о внешней торговле, Законом о национальной безопасности, Законом о противодействии иностранным санкциям и другими соответствующими нормативными актами, а также на основании статей 2, 8 и 10 Положения о списке ненадежных субъектов механизм ведения этого списка принял решение включить компанию Skydio и ещё 10 организаций в перечень ненадежных субъектов", - отдельно указывается в документе, размещенном на сайте министерства.Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, в мире