https://ria.ru/20250404/kitay-2009310787.html
Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля
Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.04.2025
Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля
Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:19:00+03:00
2025-04-04T13:19:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
китай
сша
экономика
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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР."В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля", - говорится в документе минкоммерции.
https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, экономика
Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля
Китай внес 16 компаний из США в список контроля за товарами двойного назначения