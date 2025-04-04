https://ria.ru/20250404/kitay-2009310787.html

Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля

Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля - РИА Новости, 04.04.2025

Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля

Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:19:00+03:00

2025-04-04T13:19:00+03:00

2025-04-04T13:38:00+03:00

китай

сша

экономика

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ПЕКИН, 4 апр - РИА Новости. Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР."В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля", - говорится в документе минкоммерции.

https://ria.ru/20250404/peskov-2009305573.html

китай

сша

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, сша, экономика