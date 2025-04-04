https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США - РИА Новости, 04.04.2025
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
Новые импортные пошлины, которые Китай решил ввести в ответ на торговые ограничения США, обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-04T14:49:00+03:00
2025-04-04T14:49:00+03:00
сша
китай
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Новые импортные пошлины, которые Китай решил ввести в ответ на торговые ограничения США, обойдутся американским экспортерам в дополнительные 55,6 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Ранее в пятницу Госсовет Китая сообщил, что страна вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США сверх действующей ставки. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на действия американских властей. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Согласно данным китайского ведомства, за прошлый год США экспортировали в Китай товаров на 163,6 миллиарда долларов, и при обозначенной ставке создает дополнительное бремя для американских экспортеров составит 55,6 миллиарда. США - один из крупнейших поставщиков зарубежных товаров в Китай с долей в общем импорте в 6,3%, уступая лишь Тайваню (8,4%) и Южной Корее (7%).
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009336940.html
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сша, китай, тайвань, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Тайвань, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
Китайские таможенники оценили новые импортные пошлины в 55,6 миллиарда долларов