https://ria.ru/20250404/kitaj-2009336940.html

Китай надеется разрешить спор с США по налогам на консультации в ВТО

Китай надеется разрешить спор с США по налогам на консультации в ВТО - РИА Новости, 04.04.2025

Китай надеется разрешить спор с США по налогам на консультации в ВТО

Китай надеется разрешить свой спор с США по налогам в ходе запрошенных Пекином двусторонних консультаций в рамках органа по разрешению споров Всемирной торговой РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:45:00+03:00

2025-04-04T14:45:00+03:00

2025-04-04T14:45:00+03:00

сша

китай

пекин

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ЖЕНЕВА, 4 апр – РИА Новости. Китай надеется разрешить свой спор с США по налогам в ходе запрошенных Пекином двусторонних консультаций в рамках органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО), заявили РИА Новости в постпредстве КНР при ВТО. Ранее в пятницу минкоммерции КНР сообщило, что Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США и вводит дополнительные пошлины в размере 34% на все товары из США. "Запрос на консультацию был направлен в США и секретариат ВТО. Мы, безусловно, надеемся, что сможем разрешить спор с США путем консультаций, если это возможно", - ответили в дипмиссии. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.

https://ria.ru/20250403/kitaj-2009061598.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009051071.html

сша

китай

пекин

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сша, китай, пекин, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире