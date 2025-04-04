https://ria.ru/20250404/kirov-2009409290.html

Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка

Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка - РИА Новости, 04.04.2025

Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка

Житель Кирова, избивший дворника-подростка за то, что тут шумел "ветродуем", убирая листья под его окнами, приговорен к 8 месяцам принудительных работ и 50... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:03:00+03:00

2025-04-04T18:03:00+03:00

2025-04-04T18:04:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Житель Кирова, избивший дворника-подростка за то, что тут шумел "ветродуем", убирая листья под его окнами, приговорен к 8 месяцам принудительных работ и 50 тысячам рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона. В суде установлено, что 12 октября 2024 года подсудимый, находясь у подъезда жилого дома №1 по улице Герцена, высказал 16-летнему подростку-дворнику претензии по поводу качества уборки придомовой территории, а после из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам и пояснице подростка. "В судебном заседании мужчина пояснил, что испытывал к потерпевшему неприязнь из-за используемого инструмента для сдувания опавших листьев деревьев (ветродуя), который издавал громкий шум перед окнами его квартиры", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, заменив на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого в доход государства части заработка. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного побоями. С мужчины взыскано 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250403/vladivostok-2009097890.html

https://ria.ru/20250401/bashkirija-2008605203.html

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происшествия, киров, россия