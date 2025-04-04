Рейтинг@Mail.ru
Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 04.04.2025 (обновлено: 18:04 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kirov-2009409290.html
Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка
Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка - РИА Новости, 04.04.2025
Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка
Житель Кирова, избивший дворника-подростка за то, что тут шумел "ветродуем", убирая листья под его окнами, приговорен к 8 месяцам принудительных работ и 50... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:03:00+03:00
2025-04-04T18:04:00+03:00
происшествия
киров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Житель Кирова, избивший дворника-подростка за то, что тут шумел "ветродуем", убирая листья под его окнами, приговорен к 8 месяцам принудительных работ и 50 тысячам рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона. В суде установлено, что 12 октября 2024 года подсудимый, находясь у подъезда жилого дома №1 по улице Герцена, высказал 16-летнему подростку-дворнику претензии по поводу качества уборки придомовой территории, а после из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам и пояснице подростка. "В судебном заседании мужчина пояснил, что испытывал к потерпевшему неприязнь из-за используемого инструмента для сдувания опавших листьев деревьев (ветродуя), который издавал громкий шум перед окнами его квартиры", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, заменив на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого в доход государства части заработка. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного побоями. С мужчины взыскано 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250403/vladivostok-2009097890.html
https://ria.ru/20250401/bashkirija-2008605203.html
киров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров, россия
Происшествия, Киров, Россия
Жителю Кирова вынесли приговор за избиение дворника-подростка

Житель Кирова получил восемь месяцев принудительных работ за избиение дворника

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр – РИА Новости. Житель Кирова, избивший дворника-подростка за то, что тут шумел "ветродуем", убирая листья под его окнами, приговорен к 8 месяцам принудительных работ и 50 тысячам рублей компенсации морального вреда, сообщила прокуратура региона.
В суде установлено, что 12 октября 2024 года подсудимый, находясь у подъезда жилого дома №1 по улице Герцена, высказал 16-летнему подростку-дворнику претензии по поводу качества уборки придомовой территории, а после из хулиганских побуждений нанес несколько ударов по рукам и пояснице подростка.
Момент нападения на рынке во Владивостоке. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
3 апреля, 13:43
"В судебном заседании мужчина пояснил, что испытывал к потерпевшему неприязнь из-за используемого инструмента для сдувания опавших листьев деревьев (ветродуя), который издавал громкий шум перед окнами его квартиры", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, заменив на принудительные работы на тот же срок с удержанием из заработной платы подсудимого в доход государства части заработка.
Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного побоями. С мужчины взыскано 50 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Башкирии возбудили дело после избиения подростка-инвалида сверстником
1 апреля, 12:06
 
ПроисшествияКировРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала