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Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец - РИА Новости, 04.04.2025
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17:33 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/khusity-2009397371.html
Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец
Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец - РИА Новости, 04.04.2025
Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:33:00+03:00
2025-04-04T17:33:00+03:00
в мире
йемен
сша
красное море
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, сорвав планировавшиеся ими удары по Йемену, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "ВМС и ракетные войска йеменских вооруженных сил второй раз за сутки атаковали корабли противника во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в сообщении главы пресс-службы, опубликованном в соцсетях. Согласно заявлению, в результате продолжавшейся несколько часов операции силам хуситов удалось сорвать две воздушные атаки противника по Йемену. США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008512763.html
https://ria.ru/20250326/yemen-2007365147.html
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в мире, йемен, сша, красное море, дональд трамп
В мире, Йемен, США, Красное море, Дональд Трамп
Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец

Хуситы второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
Авианосец ВМС США Гарри Трумэн - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, сорвав планировавшиеся ими удары по Йемену, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"ВМС и ракетные войска йеменских вооруженных сил второй раз за сутки атаковали корабли противника во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в сообщении главы пресс-службы, опубликованном в соцсетях.
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31 марта, 21:34
Согласно заявлению, в результате продолжавшейся несколько часов операции силам хуситов удалось сорвать две воздушные атаки противника по Йемену.
США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.
Американский авианосец Гарри Трумэн в Гибралтарском проливе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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В миреЙеменСШАКрасное мореДональд Трамп
 
 
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