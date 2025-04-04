Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец
Хуситы второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
© AP Photo / Darko BandicАвианосец ВМС США "Гарри Трумэн"
© AP Photo / Darko Bandic
Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, сорвав планировавшиеся ими удары по Йемену, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
"ВМС и ракетные войска йеменских вооруженных сил второй раз за сутки атаковали корабли противника во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в сообщении главы пресс-службы, опубликованном в соцсетях.
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Согласно заявлению, в результате продолжавшейся несколько часов операции силам хуситов удалось сорвать две воздушные атаки противника по Йемену.
США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.