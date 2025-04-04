https://ria.ru/20250404/khusity-2009397371.html

Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец

Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец - РИА Новости, 04.04.2025

Хуситы заявили о новой атаке на американский авианосец

Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:33:00+03:00

2025-04-04T17:33:00+03:00

2025-04-04T17:33:00+03:00

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йемен

сша

красное море

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" второй раз за сутки атаковали авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, сорвав планировавшиеся ими удары по Йемену, сообщил глава пресс-службы вооруженных сил хуситов Яхья Сариа. "ВМС и ракетные войска йеменских вооруженных сил второй раз за сутки атаковали корабли противника во главе с авианосцем США Harry Truman в Красном море с использованием крылатых ракет и беспилотников", - говорится в сообщении главы пресс-службы, опубликованном в соцсетях. Согласно заявлению, в результате продолжавшейся несколько часов операции силам хуситов удалось сорвать две воздушные атаки противника по Йемену. США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008512763.html

https://ria.ru/20250326/yemen-2007365147.html

йемен

сша

красное море

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в мире, йемен, сша, красное море, дональд трамп