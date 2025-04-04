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Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:15 04.04.2025 (обновлено: 10:57 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/khramy-2009241160.html
Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области
Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области - РИА Новости, 04.04.2025
Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области
Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:15:00+03:00
2025-04-04T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апр - РИА Новости. Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные храмы региона вскоре восстановят. Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Печально и грустно до слез (видеть разрушенные храмы - ред.). Я как сюда зашел, даже плакал. Ничего, всё построим, всё восстановим, всё будет по-прежнему, уже вскоре здесь опять будет служиться литургия. Ведь храм - очень важно, чтобы служилась литургия. Чем чаще, тем... важнее... Хорошо для храма, хорошо для города, для населенного пункта… Там, где есть храм , есть жизнь", - сказал РИА Новости военный священник. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в середине марта заявил, что украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы. Он сообщил, что регион направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008144446.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджа, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф), религия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Следственный комитет России (СК РФ), Религия
Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области

Отец Алексей уверен, что разрушенные храмы в Курской области вскоре восстановят

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апр - РИА Новости. Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные храмы региона вскоре восстановят.
Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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Хинштейн заявил о скором освобождении Курской области
Вчера, 15:59
"Печально и грустно до слез (видеть разрушенные храмы - ред.). Я как сюда зашел, даже плакал. Ничего, всё построим, всё восстановим, всё будет по-прежнему, уже вскоре здесь опять будет служиться литургия. Ведь храм - очень важно, чтобы служилась литургия. Чем чаще, тем... важнее... Хорошо для храма, хорошо для города, для населенного пункта… Там, где есть храм , есть жизнь", - сказал РИА Новости военный священник.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в середине марта заявил, что украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы. Он сообщил, что регион направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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29 марта, 16:20
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииСледственный комитет России (СК РФ)Религия
 
 
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