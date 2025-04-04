https://ria.ru/20250404/khramy-2009241160.html

Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области

Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области - РИА Новости, 04.04.2025

Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области

Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:15:00+03:00

2025-04-04T04:15:00+03:00

2025-04-04T10:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апр - РИА Новости. Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные храмы региона вскоре восстановят. Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Печально и грустно до слез (видеть разрушенные храмы - ред.). Я как сюда зашел, даже плакал. Ничего, всё построим, всё восстановим, всё будет по-прежнему, уже вскоре здесь опять будет служиться литургия. Ведь храм - очень важно, чтобы служилась литургия. Чем чаще, тем... важнее... Хорошо для храма, хорошо для города, для населенного пункта… Там, где есть храм , есть жизнь", - сказал РИА Новости военный священник. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в середине марта заявил, что украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы. Он сообщил, что регион направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250403/khinshteyn-2009139423.html

https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008144446.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, суджа, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, следственный комитет россии (ск рф), религия