Священник рассказал о разрушенных храмах Курской области
Отец Алексей уверен, что разрушенные храмы в Курской области вскоре восстановят
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 апр - РИА Новости. Военный священник отряда "Т" Добровольческого корпуса отец Алексей, участвовавший в операции "Поток" в Курской области, выразил уверенность, что разрушенные храмы региона вскоре восстановят.
Ранее в добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
"Печально и грустно до слез (видеть разрушенные храмы - ред.). Я как сюда зашел, даже плакал. Ничего, всё построим, всё восстановим, всё будет по-прежнему, уже вскоре здесь опять будет служиться литургия. Ведь храм - очень важно, чтобы служилась литургия. Чем чаще, тем... важнее... Хорошо для храма, хорошо для города, для населенного пункта… Там, где есть храм , есть жизнь", - сказал РИА Новости военный священник.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в середине марта заявил, что украинские нацисты умышленно оскверняют православные храмы. Он сообщил, что регион направит заявления в Главное военно-следственное управление (ГВСУ) для возбуждения уголовных дел.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
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