Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне
Губернатор Сальдо: в Херсоне резко сократились поставки гуманитарной помощи
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что поставки гуманитарной помощи в подконтрольный ВСУ Херсон резко сократились, люди в городе испытывают трудности с продовольствием, электроснабжением и транспортом.
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"С продовольствием в Херсоне не все хорошо. Если до последнего времени так называемую гуманитарную помощь, конечно, завозили в Херсон, большей частью она была польская или европейская, сейчас эти поставки резко снизились. Это говорит о том, что украинская власть Херсон, в общем-то, бросила. Она его и оставлять не хочет, но и граждан бросила. И ей абсолютно безразлично, как они там живут. Поэтому сейчас Херсон находится в таком мрачном состоянии", - сказал Сальдо.
Он подчеркнул, что Херсон в своем нынешнем состоянии напоминает "город-призрак" с пустыми улицами. По словам Сальдо, на данный момент там находится около 50 тысяч мирных жителей.
"Там с электроснабжением плохо, транспорт практически не ходит. Люди передвигаются обычно на велосипедах или пешком ходят. Какие-то маршруты там ходят, но они ограничены", - добавил Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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