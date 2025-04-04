https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html

Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне

Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне - РИА Новости, 04.04.2025

Сальдо заявил о резком сокращении поставок гуманитарной помощи в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что поставки гуманитарной помощи в подконтрольный ВСУ Херсон резко сократились, люди в городе... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:18:00+03:00

2025-04-04T22:18:00+03:00

2025-04-04T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что поставки гуманитарной помощи в подконтрольный ВСУ Херсон резко сократились, люди в городе испытывают трудности с продовольствием, электроснабжением и транспортом. "С продовольствием в Херсоне не все хорошо. Если до последнего времени так называемую гуманитарную помощь, конечно, завозили в Херсон, большей частью она была польская или европейская, сейчас эти поставки резко снизились. Это говорит о том, что украинская власть Херсон, в общем-то, бросила. Она его и оставлять не хочет, но и граждан бросила. И ей абсолютно безразлично, как они там живут. Поэтому сейчас Херсон находится в таком мрачном состоянии", - сказал Сальдо. Он подчеркнул, что Херсон в своем нынешнем состоянии напоминает "город-призрак" с пустыми улицами. По словам Сальдо, на данный момент там находится около 50 тысяч мирных жителей. "Там с электроснабжением плохо, транспорт практически не ходит. Люди передвигаются обычно на велосипедах или пешком ходят. Какие-то маршруты там ходят, но они ограничены", - добавил Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241210/kherson-1988339163.html

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россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, россия, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины