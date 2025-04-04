https://ria.ru/20250404/kenigsberg-2009413630.html

Взятие Кенигсберга вошло в историю как идеальный штурм, заявил Мединский

Взятие Кенигсберга вошло в историю как идеальный штурм, заявил Мединский - РИА Новости, 04.04.2025

Взятие Кенигсберга вошло в историю как идеальный штурм, заявил Мединский

Взятие Кенигсберга (сегодня Калининград) советскими войсками в апреле 1945 года вошло в военную историю как идеальный штурм, сказал в видеообращении к... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:23:00+03:00

2025-04-04T18:23:00+03:00

2025-04-04T18:23:00+03:00

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кенигсберг

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КАЛИНИНГРАД, 4 апр — РИА Новости. Взятие Кенигсберга (сегодня Калининград) советскими войсками в апреле 1945 года вошло в военную историю как идеальный штурм, сказал в видеообращении к участникам международной конференции "Победой рождённая: Калининградская область - западный форпост России. К 80-летию Восточно-Прусской наступательной операции" помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую. "Взятие Кенигсберга получило определение в военной науке идеального штурма. Идеального по своей организации, скоротечности, ну и относительной бескровности, потому что мы же помним с вами, что гитлеровцы считали Кенигсберг неприступной цитаделью немецкого духа... Но, оказалось, что для советского солдата Красной Армии нет неприступных цитаделей, нет такой крепости, которую не могла взять Красная Армия", - сказал Мединский. Мединский добавил, что изучать этот опыт, наследие и оперативно-тактическое, и морально -волевое важно сегодня, чтобы сохранить историческую память о наших великих предках. По мнению руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елены Малышевой, у Восточно-Прусской операции и операции по взятию Кенигсберга есть не только военное значение. Это была первая территория Третьего Рейха, где нацизм потерпел крах. Это была территория с рынком работорговли, с лагерями для насильно перемещенных советских граждан и граждан из других стран Европы. "Сегодня Калининградская область - это символ спасенной Европы, именно спасенной Европы, и не случайно именно здесь будет открыт первый в нашей стране парк исторических памятников спасенной Европы. Тех памятников, которые стыдливо уничтожены там на Западе. Памятники, которые были воздвигнуты благодарным европейским народом за свое освобождение, освобождение Красной Армией. Но мы эту память тоже сохраним", - сказала Малышева. Восточная Пруссия была ликвидирована в 1945 году по решению Потсдамской (Берлинской)конференции глав представительств главных держав -победительниц во Второй мировой войне. Ее земли были поделены между Советским Союзом и Польшей. К Польше отошли также Данциг (Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. Кенигсберг (с 1946 года - Калининград) с прилегающими к нему районом передавался СССР. Международная научно-практическая конференция "Победой рождённая: Калининградская область — западный форпост России. К 80-летию Восточно-Прусской наступательной операции", проходит 4–5 апреля 2025 года в Калининграде. Ее организаторы Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Калининградский областной историко-художественный музей и Российское военно-историческое общество. В ней принимают участие 70 ученых из РФ и Белоруссии. Тематика конференции - 80-летие создания Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений и 80-летие стратегической наступательной операции Красной армии в Восточной Пруссии.

https://ria.ru/20250110/zayavlenie-1993032635.html

https://ria.ru/20250110/kaliningrad-1993064897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, кенигсберг, россия, калининград, владимир мединский, елена малышева, иммануил кант, российское военно-историческое общество (рвио), освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне