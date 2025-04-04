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В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 04.04.2025
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15:44 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kbr-2009357197.html
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 04.04.2025
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении пяти подростков, которых подозревают в публичных призывах, оправдании и пропаганде РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T15:44:00+03:00
происшествия
россия
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении пяти подростков, которых подозревают в публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма в соцсетях, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждены уголовные дела в отношении пятерых жителей республики 2007-2008 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2023 и 2024 годах подозреваемые, действовавшие независимо друг от друга, в одном из мессенджеров создали общедоступные каналы, в которых размещали публикации, "содержащие призывы к совершению террористических действий, а также оправдывающие подобные действия и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России". Отмечается, что действия подростков были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ и МВД по КБР.
https://ria.ru/20250402/genprokuror-2008841008.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма

В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма в соцсетях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении пяти подростков, которых подозревают в публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма в соцсетях, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждены уголовные дела в отношении пятерых жителей республики 2007-2008 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 7 лет лишения свободы.
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По версии следствия, в 2023 и 2024 годах подозреваемые, действовавшие независимо друг от друга, в одном из мессенджеров создали общедоступные каналы, в которых размещали публикации, "содержащие призывы к совершению террористических действий, а также оправдывающие подобные действия и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России".
Отмечается, что действия подростков были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ и МВД по КБР.
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