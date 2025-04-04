https://ria.ru/20250404/kbr-2009357197.html
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма - РИА Новости, 04.04.2025
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма
Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении пяти подростков, которых подозревают в публичных призывах, оправдании и пропаганде РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T15:44:00+03:00
2025-04-04T15:44:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
НАЛЬЧИК, 4 апр – РИА Новости. Следственные органы в Кабардино-Балкарии возбудили уголовные дела в отношении пяти подростков, которых подозревают в публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма в соцсетях, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждены уголовные дела в отношении пятерых жителей республики 2007-2008 годов рождения, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до 7 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2023 и 2024 годах подозреваемые, действовавшие независимо друг от друга, в одном из мессенджеров создали общедоступные каналы, в которых размещали публикации, "содержащие призывы к совершению террористических действий, а также оправдывающие подобные действия и пропагандирующие распространение идеологии международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России". Отмечается, что действия подростков были выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ и МВД по КБР.
https://ria.ru/20250402/genprokuror-2008841008.html
https://ria.ru/20250401/putin-2008679352.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма
В КБР пяти подростков заподозрили в пропаганде терроризма в соцсетях