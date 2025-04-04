https://ria.ru/20250404/kazan-2009274874.html

В Казани женщина убила пятилетнего сына

В Казани женщина убила пятилетнего сына - РИА Новости, 04.04.2025

В Казани женщина убила пятилетнего сына

Жительница Казани убила пятилетнего сына, нанеся ему смертельные ранения колюще-режущим предметом, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:51:00+03:00

2025-04-04T10:51:00+03:00

2025-04-04T11:20:00+03:00

происшествия

казань

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следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Жительница Казани убила пятилетнего сына, нанеся ему смертельные ранения колюще-режущим предметом, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. По информации местных Telegram-каналов, женщина убила ребенка с помощью ножниц. "По версии следствия, 4 апреля в одной из квартир дома № 8А по улице Фучика города Казань было обнаружено тело 5-летнего мальчика. Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно-важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)