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В Казани женщина убила пятилетнего сына - РИА Новости, 04.04.2025
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10:51 04.04.2025 (обновлено: 11:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kazan-2009274874.html
В Казани женщина убила пятилетнего сына
В Казани женщина убила пятилетнего сына - РИА Новости, 04.04.2025
В Казани женщина убила пятилетнего сына
Жительница Казани убила пятилетнего сына, нанеся ему смертельные ранения колюще-режущим предметом, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:51:00+03:00
2025-04-04T11:20:00+03:00
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Жительница Казани убила пятилетнего сына, нанеся ему смертельные ранения колюще-режущим предметом, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. По информации местных Telegram-каналов, женщина убила ребенка с помощью ножниц. "По версии следствия, 4 апреля в одной из квартир дома № 8А по улице Фучика города Казань было обнаружено тело 5-летнего мальчика. Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно-важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани женщина убила пятилетнего сына

СК: в Казани женщина убила пятилетнего сына

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 апр - РИА Новости. Жительница Казани убила пятилетнего сына, нанеся ему смертельные ранения колюще-режущим предметом, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.
По информации местных Telegram-каналов, женщина убила ребенка с помощью ножниц.
"По версии следствия, 4 апреля в одной из квартир дома № 8А по улице Фучика города Казань было обнаружено тело 5-летнего мальчика. Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно-важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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