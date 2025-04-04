https://ria.ru/20250404/karl-2009414886.html
Карл III сыграл колыбельную на блокфлейте из морковки
Карл III сыграл колыбельную на блокфлейте из морковки - РИА Новости, 04.04.2025
Карл III сыграл колыбельную на блокфлейте из морковки
Король Великобритании Карл III сыграл колыбельную на сделанной из морковки блокфлейте на приёме, организованном в Виндзорском замке для представителей... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III сыграл колыбельную на сделанной из морковки блокфлейте на приёме, организованном в Виндзорском замке для представителей музыкального сообщества, сообщает телеканал Sky News. "Король Карл сыграл на блокфлейте из морковки… на приёме в Виндзорском замке", - говорится в сообщении телеканала. Мероприятие прошло в четверг, на нём присутствовали 350 гостей, в том числе Лондонский овощной оркестр, передаёт Sky News. Монарх пообщался с членами ансамбля, после чего попробовал вместе с музыкантами сыграть на блокфлейте, сделанной из морковки, колыбельную "Сияй, сияй, маленькая звёздочка" (англ. Twinkle, Twinkle, Little Star). В понедельник телеканал Sky News сообщил, что Карл III вернулся к полноценной работе после кратковременного пребывания в больнице из-за побочных эффектов от лечения рака. До этого Букингемский дворец сообщил, что монарх отменил мероприятия, запланированные на 28 марта, из-за побочных эффектов лечения, которые потребовали "короткого периода наблюдения в больнице". Букингемский дворец в феврале 2024 года сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.
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великобритания, карл iii, в мире
Великобритания, Карл III, В мире
Карл III сыграл колыбельную на блокфлейте из морковки
Карл III сыграл на блокфлейте из морковки на приеме в Виндзорском замке
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Король Великобритании Карл III сыграл колыбельную на сделанной из морковки блокфлейте на приёме, организованном в Виндзорском замке для представителей музыкального сообщества, сообщает телеканал Sky News
.
"Король Карл сыграл на блокфлейте из морковки… на приёме в Виндзорском замке", - говорится в сообщении телеканала.
Мероприятие прошло в четверг, на нём присутствовали 350 гостей, в том числе Лондонский овощной оркестр, передаёт Sky News. Монарх пообщался с членами ансамбля, после чего попробовал вместе с музыкантами сыграть на блокфлейте, сделанной из морковки, колыбельную "Сияй, сияй, маленькая звёздочка" (англ. Twinkle, Twinkle, Little Star).
В понедельник телеканал Sky News сообщил, что Карл III
вернулся к полноценной работе после кратковременного пребывания в больнице из-за побочных эффектов от лечения рака. До этого Букингемский дворец сообщил, что монарх отменил мероприятия, запланированные на 28 марта, из-за побочных эффектов лечения, которые потребовали "короткого периода наблюдения в больнице".
Букингемский дворец в феврале 2024 года сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.