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Семья из Канады назвала причину переезда в Россию - РИА Новости, 04.04.2025
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17:03 04.04.2025 (обновлено: 17:10 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/kanadtsy-2009385933.html
Семья из Канады назвала причину переезда в Россию
Семья из Канады назвала причину переезда в Россию - РИА Новости, 04.04.2025
Семья из Канады назвала причину переезда в Россию
Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и христианских ценностей, об этом фермеры Фрейз рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:03:00+03:00
2025-04-04T17:10:00+03:00
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канада
общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и христианских ценностей, об этом фермеры Фрейз рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside Corner."Политическая ситуация в последние пару лет оставляла желать лучшего. Это привело страну в состояние экономического и идеологического упадка. Семейные ценности постепенно утрачивают свое значение — под влиянием прогрессивной повестки и прочих подобных факторов", — вспоминают Фредолин и Анна о жизни в Канаде, где они работали на зерновой ферме.Пара переехала в Россию с шестью детьми, у них есть еще одна дочь, оставшаяся на родине с мужем. По словам канадцев, из-за многодетности бывшие соотечественники смотрели на них с удивлением."Ведь у нас огромная семья. В церкви на нас вечно смотрели сверху вниз в духе: “Сколько-сколько у вас детей?” Это было проблемой", — добавила Анна.Как рассказали иммигранты, экономическая нестабильность и инфляция стали для них серьезным испытанием. В качестве еще одной причины для переезда канадцы назвали более деятельное российское правительство, открывающее возможности для людей с Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, канада, общество
Россия, Канада, Общество
Семья из Канады назвала причину переезда в Россию

Семья Фрейз из Канады переехала в РФ ради стабильности и христианских ценностей

© Countryside CornerФермеры из Канады Фредолин и Анна Фрейз. Кадр видео
Фермеры из Канады Фредолин и Анна Фрейз. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Countryside Corner
Фермеры из Канады Фредолин и Анна Фрейз. Кадр видео
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и христианских ценностей, об этом фермеры Фрейз рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside Corner.
"Политическая ситуация в последние пару лет оставляла желать лучшего. Это привело страну в состояние экономического и идеологического упадка. Семейные ценности постепенно утрачивают свое значение — под влиянием прогрессивной повестки и прочих подобных факторов", — вспоминают Фредолин и Анна о жизни в Канаде, где они работали на зерновой ферме.
Пара переехала в Россию с шестью детьми, у них есть еще одна дочь, оставшаяся на родине с мужем. По словам канадцев, из-за многодетности бывшие соотечественники смотрели на них с удивлением.
"Ведь у нас огромная семья. В церкви на нас вечно смотрели сверху вниз в духе: “Сколько-сколько у вас детей?” Это было проблемой", — добавила Анна.
Как рассказали иммигранты, экономическая нестабильность и инфляция стали для них серьезным испытанием. В качестве еще одной причины для переезда канадцы назвали более деятельное российское правительство, открывающее возможности для людей с Запада.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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