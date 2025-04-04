https://ria.ru/20250404/kanadtsy-2009385933.html

Семья из Канады назвала причину переезда в Россию

Семья из Канады назвала причину переезда в Россию - РИА Новости, 04.04.2025

Семья из Канады назвала причину переезда в Россию

Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и христианских ценностей, об этом фермеры Фрейз рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:03:00+03:00

2025-04-04T17:03:00+03:00

2025-04-04T17:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Канадская семья переехала в Россию в поисках стабильности и христианских ценностей, об этом фермеры Фрейз рассказали в интервью YouTube-каналу Countryside Corner."Политическая ситуация в последние пару лет оставляла желать лучшего. Это привело страну в состояние экономического и идеологического упадка. Семейные ценности постепенно утрачивают свое значение — под влиянием прогрессивной повестки и прочих подобных факторов", — вспоминают Фредолин и Анна о жизни в Канаде, где они работали на зерновой ферме.Пара переехала в Россию с шестью детьми, у них есть еще одна дочь, оставшаяся на родине с мужем. По словам канадцев, из-за многодетности бывшие соотечественники смотрели на них с удивлением."Ведь у нас огромная семья. В церкви на нас вечно смотрели сверху вниз в духе: “Сколько-сколько у вас детей?” Это было проблемой", — добавила Анна.Как рассказали иммигранты, экономическая нестабильность и инфляция стали для них серьезным испытанием. В качестве еще одной причины для переезда канадцы назвали более деятельное российское правительство, открывающее возможности для людей с Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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