https://ria.ru/20250404/kanada-2009399794.html

Глава МИД Канады выступила с угрозами в адрес России

Глава МИД Канады выступила с угрозами в адрес России - РИА Новости, 04.04.2025

Глава МИД Канады выступила с угрозами в адрес России

Глава МИД Канады Мелани Жоли на встрече глав МИД стран НАТО в пятницу заявила, что для России нужно установить "дедлайн" по принятию перемирия в украинском... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:37:00+03:00

2025-04-04T17:37:00+03:00

2025-04-04T17:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли на встрече глав МИД стран НАТО в пятницу заявила, что для России нужно установить "дедлайн" по принятию перемирия в украинском конфликте, а также пригрозила "последствиями" в случае несогласия. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. В РФ не раз заявляли, что не заинтересованы в заморозке конфликта на Украине. В России также отмечали, что ультиматумы, полумеры или попытки давления и обмана с ней не пройдут. По словам Жоли, министры обсудили украинский конфликт и "поддержали переговоры" США. Министр заявила, что Россия должна представить "более четкую позицию" по конфликту. Жоли настаивает на том, что "должны быть последствия для нее (России - ред.)", если она не согласится с условиями прекращения огня. На вопрос журналиста, нужно ли установить дедлайн для РФ для принятия соглашения о прекращении огня, министр ответила положительно. "Абсолютно, об этом я и говорю", - заявила Жоли. Глава МИД Эстонии Маргус Цахна также поддержал эту идею. "Обсуждение Украины прошло хорошо.... Однозначно должны быть своего рода красные линии в расписании, так как Трамп не может больше ждать", - сказал Цахна. Министр добавил, что обсуждалось введение "более тяжелых" санкций для давления на Россию. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ. Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250324/gosdep-2007063665.html

https://ria.ru/20250331/ukraina-2008465015.html

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009029728.html

https://ria.ru/20250314/ukraina-2005032961.html

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