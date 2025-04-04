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Глава МИД Канады признала зависимость страны от США в оборонном секторе - РИА Новости, 04.04.2025
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14:16 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kanada-2009326998.html
Глава МИД Канады признала зависимость страны от США в оборонном секторе
Глава МИД Канады признала зависимость страны от США в оборонном секторе - РИА Новости, 04.04.2025
Глава МИД Канады признала зависимость страны от США в оборонном секторе
Глава МИД Канады Мелани Жоли дала комментарий агентству Bloombegr, в котором признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:16:00+03:00
2025-04-04T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли дала комментарий агентству Bloombegr, в котором признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости больше инвестировать в оборону страны, не только в рамках НАТО, но и в собственную защиту на континенте. &quot;Мы хотим построить собственную базу оборонно-промышленного комплекса. Мы знаем, что у нас есть все, когда речь заходит о природных ресурсах... Мы слишком полагаемся на США, мы знаем это... у нас есть понимание... необходимость стать более независимыми в вопросе обороны&quot;, - сказала Жоли.При этом министр иностранных дел Канады отметила, что в вопросе торговли страна стремится быть ближе к ЕС. При этом Жоли указала на желание Канады участвовать в инициативе ReArm Europe, которая направлена на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. В этом вопросе уже есть некоторые договоренности, в том числе, Канада участвовала в разработке документа по теме перевооружения Европы. Президент США Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
https://ria.ru/20250307/tramp-2003515470.html
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в мире, канада, сша, европа, мелани жоли, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Канада, США, Европа, Мелани Жоли, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Канады признала зависимость страны от США в оборонном секторе

Глава МИД Канады Жоли заявила о необходимости инвестировать в оборону страны

CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли дала комментарий агентству Bloombegr, в котором признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости больше инвестировать в оборону страны, не только в рамках НАТО, но и в собственную защиту на континенте.
«

"Мы хотим построить собственную базу оборонно-промышленного комплекса. Мы знаем, что у нас есть все, когда речь заходит о природных ресурсах... Мы слишком полагаемся на США, мы знаем это... у нас есть понимание... необходимость стать более независимыми в вопросе обороны", - сказала Жоли.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
США не будут защищать страны НАТО, не тратящиеся на оборону, заявил Трамп
7 марта, 00:08
При этом министр иностранных дел Канады отметила, что в вопросе торговли страна стремится быть ближе к ЕС.
При этом Жоли указала на желание Канады участвовать в инициативе ReArm Europe, которая направлена на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. В этом вопросе уже есть некоторые договоренности, в том числе, Канада участвовала в разработке документа по теме перевооружения Европы.
Президент США Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
20 марта, 02:25
 
В миреКанадаСШАЕвропаМелани ЖолиДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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