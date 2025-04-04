Рейтинг@Mail.ru
"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/kallas-2009296629.html
"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России
"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России - РИА Новости, 04.04.2025
"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России
Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:09:00+03:00
2025-04-04T12:09:00+03:00
в мире
европа
россия
кайя каллас
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_ed2bec78e33209127463dd3443dfac88.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет итальянский портал L’Antidiplomatico."С одной стороны, осуждаются торговые войны, поскольку из них никто не выходит победителем, с другой — поддерживается политика, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией, чреватому реальным риском ядерной катастрофы", — говорится в публикации.По данным издания, Каллас вместе с европейскими чиновниками не может признать, что антироссийские санкции оказали на страны Европы совершенно противоположный эффект, а также не беспокоится о росте цен, вызванном увеличенными пошлинами."Отказ от российского газа, навязанный с идеологическим догматизмом, поставил Европу в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, заставив промышленность и граждан платить непомерные счета", — признает портал.При этом, пытаясь отказаться от российского газа, Европа рискует попасть в другую зависимость — технологическую. Американские системы вооружения привяжут Европу к огромным расходам на их техническое обслуживание, добавил автор."Европа движется к самоубийству. Если Каллас и ее союзники действительно убеждены, что в войне никто не побеждает, им следует отказаться от воинственной риторики, которая тянет континент к бессмысленному конфликту", — констатирует издание.В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html
https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html
https://ria.ru/20250325/kallas-2007081199.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001318095_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cac995bb7d7ceb4b28b613a1e14eed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, кайя каллас, евросоюз, нато
В мире, Европа, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, НАТО
"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России

L’Antidiplomatico: слова Каллас о России являются символом двойных стандартов ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет итальянский портал L’Antidiplomatico.
"С одной стороны, осуждаются торговые войны, поскольку из них никто не выходит победителем, с другой — поддерживается политика, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией, чреватому реальным риском ядерной катастрофы", — говорится в публикации.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Вчера, 15:46
По данным издания, Каллас вместе с европейскими чиновниками не может признать, что антироссийские санкции оказали на страны Европы совершенно противоположный эффект, а также не беспокоится о росте цен, вызванном увеличенными пошлинами.
"Отказ от российского газа, навязанный с идеологическим догматизмом, поставил Европу в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, заставив промышленность и граждан платить непомерные счета", — признает портал.
При этом, пытаясь отказаться от российского газа, Европа рискует попасть в другую зависимость — технологическую. Американские системы вооружения привяжут Европу к огромным расходам на их техническое обслуживание, добавил автор.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Германии забили тревогу из-за реакции России на заявления Бербок
2 апреля, 13:25
«
"Европа движется к самоубийству. Если Каллас и ее союзники действительно убеждены, что в войне никто не побеждает, им следует отказаться от воинственной риторики, которая тянет континент к бессмысленному конфликту", — констатирует издание.
В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Самая глупая в ЕС": на Западе оценили заявление Каллас о России
25 марта, 01:38
 
В миреЕвропаРоссияКайя КалласЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала