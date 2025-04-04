https://ria.ru/20250404/kallas-2009296629.html

"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России

"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России - РИА Новости, 04.04.2025

"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России

Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:09:00+03:00

2025-04-04T12:09:00+03:00

2025-04-04T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет итальянский портал L’Antidiplomatico."С одной стороны, осуждаются торговые войны, поскольку из них никто не выходит победителем, с другой — поддерживается политика, которая подталкивает Европу к открытому конфликту с Россией, чреватому реальным риском ядерной катастрофы", — говорится в публикации.По данным издания, Каллас вместе с европейскими чиновниками не может признать, что антироссийские санкции оказали на страны Европы совершенно противоположный эффект, а также не беспокоится о росте цен, вызванном увеличенными пошлинами."Отказ от российского газа, навязанный с идеологическим догматизмом, поставил Европу в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, заставив промышленность и граждан платить непомерные счета", — признает портал.При этом, пытаясь отказаться от российского газа, Европа рискует попасть в другую зависимость — технологическую. Американские системы вооружения привяжут Европу к огромным расходам на их техническое обслуживание, добавил автор."Европа движется к самоубийству. Если Каллас и ее союзники действительно убеждены, что в войне никто не побеждает, им следует отказаться от воинственной риторики, которая тянет континент к бессмысленному конфликту", — констатирует издание.В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20250403/kallas-2009135453.html

https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

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в мире, европа, россия, кайя каллас, евросоюз, нато