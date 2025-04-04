"Открытый конфликт": в Италии набросились на Каллас из-за России
L’Antidiplomatico: слова Каллас о России являются символом двойных стандартов ЕС
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Радикальная антироссийская риторика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас является символом двойных стандартов Евросоюза, пишет итальянский портал L’Antidiplomatico.
Кае Каллас придумали новое прозвище из-за России
Вчера, 15:46
По данным издания, Каллас вместе с европейскими чиновниками не может признать, что антироссийские санкции оказали на страны Европы совершенно противоположный эффект, а также не беспокоится о росте цен, вызванном увеличенными пошлинами.
"Отказ от российского газа, навязанный с идеологическим догматизмом, поставил Европу в энергетическую зависимость от Соединенных Штатов, заставив промышленность и граждан платить непомерные счета", — признает портал.
При этом, пытаясь отказаться от российского газа, Европа рискует попасть в другую зависимость — технологическую. Американские системы вооружения привяжут Европу к огромным расходам на их техническое обслуживание, добавил автор.
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"Европа движется к самоубийству. Если Каллас и ее союзники действительно убеждены, что в войне никто не побеждает, им следует отказаться от воинственной риторики, которая тянет континент к бессмысленному конфликту", — констатирует издание.
В понедельник Каллас бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
В Кремле не раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.