https://ria.ru/20250404/izrail-2009406220.html

В Израиле осквернили памятник брату Нетаньяху

В Израиле осквернили памятник брату Нетаньяху - РИА Новости, 04.04.2025

В Израиле осквернили памятник брату Нетаньяху

Неизвестные осквернили памятник герою операции "Энтеббе" и старшему брату премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Йонатану, в израильском Холоне, сообщила в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:53:00+03:00

2025-04-04T17:53:00+03:00

2025-04-04T17:53:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 апр - РИА Новости. Неизвестные осквернили памятник герою операции "Энтеббе" и старшему брату премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, Йонатану, в израильском Холоне, сообщила в пятницу газета Israel Hayom. "Памятник Йонатану Нетаньяху в Холоне осквернен надписями против действий премьер-министра Нетаньяху", - говорится в сообщении. На фотографиях, которые опубликовали ряд израильских СМИ, видно, что вандалы написали на памятнике такие фразы, как "Биби (прозвище Нетаньяху - ред.) предатель" и "бойня Нетаньяху". Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отреагировал на акт вандализм в Холоне, написав в своем Telegram-канале, что данный поступок "отвратителен и заслуживает серьезного наказания". Бен-Гвир также уточнил, что с политикой проводимой Биньямином Нетаньяху можно быть не согласным и не поддерживать её, однако "ни в коем случае нельзя осквернять память героев". Операция "Йонатан", также известная как рейд на Энтеббе, была проведена 4 июля 1976 года. В ходе нее несколько самолетов "Геркулес" высадили в угандийском аэропорту Энтеббе около 100 израильских коммандос для освобождения заложников, которые ранее были захвачены террористами из Народного фронта Освобождения Палестины на борту самолета Air France, направлявшемся по маршруту Тель-Авив - Афины - Париж. В этой операции пятеро израильских коммандос были ранены, а командир группы Йонатан Нетаньяху, брат нынешнего премьера, скончался от полученных в ходе боя ранений.

https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008968642.html

https://ria.ru/20250403/netanjahu-2009022816.html

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в мире, израиль, тель-авив, афины, биньямин нетаньяху, народный фронт освобождения палестины, палестина, сектор газа