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Жительницу Ижевска арестовали за комментарий о захвате сотрудников колонии - РИА Новости, 04.04.2025
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16:34 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/izhevsk-2009377994.html
Жительницу Ижевска арестовали за комментарий о захвате сотрудников колонии
Жительницу Ижевска арестовали за комментарий о захвате сотрудников колонии - РИА Новости, 04.04.2025
Жительницу Ижевска арестовали за комментарий о захвате сотрудников колонии
Суд в Удмуртии отправил под домашний арест жительницу Ижевска, которая в соцсети положительно прокомментировала захват сотрудников колонии в Волгоградской... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:34:00+03:00
2025-04-04T16:34:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
ижевск
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УФА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Удмуртии отправил под домашний арест жительницу Ижевска, которая в соцсети положительно прокомментировала захват сотрудников колонии в Волгоградской области заключенными летом прошлого года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Женщине предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет". В пресс-службе отметили, что противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ. "По мнению следствия, обвиняемая в августе 2024 года в мессенджере Telegram разместила доступный для неограниченного круга пользователей комментарий, содержащий положительную оценку насильственных действий заключенных в отношении сотрудников ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, в частности, захват заложников, а также комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в релизе. В судебном заседании обвиняемая и ее защитник не согласились с ходатайством следователя, просили избрать в отношении нее иную, не связанную с изоляцией от общества, меру пресечения, добавили в пресс-службе. "Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, проверив обоснованность подозрения в причастности к инкриминируемым преступлениям, относящимся к категории тяжких и средней тяжести, за которые действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сведения о личности обвиняемой, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца"- следует из релиза. Группа заключенных колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области 23 августа 2024 года захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. Четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Среди пострадавших, по информации УФСИН, был и начальник колонии.
https://ria.ru/20250329/bunt-2008077429.html
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происшествия, волгоградская область, россия, ижевск
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Ижевск
Жительницу Ижевска арестовали за комментарий о захвате сотрудников колонии

Жительницу Ижевска отправили под домашний арест за поддержку захвата заложников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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УФА, 4 апр - РИА Новости. Суд в Удмуртии отправил под домашний арест жительницу Ижевска, которая в соцсети положительно прокомментировала захват сотрудников колонии в Волгоградской области заключенными летом прошлого года, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Женщине предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет".
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В пресс-службе отметили, что противоправная деятельность была выявлена региональным УФСБ.
«
"По мнению следствия, обвиняемая в августе 2024 года в мессенджере Telegram разместила доступный для неограниченного круга пользователей комментарий, содержащий положительную оценку насильственных действий заключенных в отношении сотрудников ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, в частности, захват заложников, а также комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в релизе.
В судебном заседании обвиняемая и ее защитник не согласились с ходатайством следователя, просили избрать в отношении нее иную, не связанную с изоляцией от общества, меру пресечения, добавили в пресс-службе.
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"Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, проверив обоснованность подозрения в причастности к инкриминируемым преступлениям, относящимся к категории тяжких и средней тяжести, за которые действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сведения о личности обвиняемой, суд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца"- следует из релиза.
Группа заключенных колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области 23 августа 2024 года захватила заложников. Через несколько часов снайперы нейтрализовали четверых преступников, заложники были освобождены. Четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Среди пострадавших, по информации УФСИН, был и начальник колонии.
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