https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html

США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ

США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ - РИА Новости, 04.04.2025

США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ

США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров с ним, при этом целью переговоров для Вашингтона будет завершение иранской ядерной программы, пишет РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:33:00+03:00

2025-04-04T18:33:00+03:00

2025-04-04T18:33:00+03:00

в мире

иран

сша

дональд трамп

стив уиткофф

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров с ним, при этом целью переговоров для Вашингтона будет завершение иранской ядерной программы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что в возможных переговорах, вероятно, примет участие спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прямых переговоров и избежать даже ситуации, при которой представители двух стран сидели бы "на разных этажах одного отеля, передавая туда-сюда сообщения на протяжении месяцев или лет", добавляет издание. "США давят в целях проведения прямых переговоров по ядерному вопросу с Ираном... администрация Трампа преследует амбициозную цель - ликвидацию иранской ядерной программы... администрация Трампа хочет пойти намного дальше того, что было достигнуто администрацией (экс-президента США Барака) Обамы... этого не хватит в этот раз, согласно (данным) высокопоставленных чиновников администрации (Трампа - ред.), которые сказали, что США будут нацелены на уничтожение программы", - говорится в материале издания. Газета также отмечает, что в Израиле нарастает уверенность, что Израиль в случае ослабления Ирана в военной сфере может напрямую ударить по ядерным объектам Ирана даже без помощи США. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html

https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html

иран

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в мире, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, масуд пезешкиан