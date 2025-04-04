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США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ - РИА Новости, 04.04.2025
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18:33 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/iran-2009415763.html
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ - РИА Новости, 04.04.2025
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров с ним, при этом целью переговоров для Вашингтона будет завершение иранской ядерной программы, пишет РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:33:00+03:00
2025-04-04T18:33:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
стив уиткофф
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров с ним, при этом целью переговоров для Вашингтона будет завершение иранской ядерной программы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что в возможных переговорах, вероятно, примет участие спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прямых переговоров и избежать даже ситуации, при которой представители двух стран сидели бы "на разных этажах одного отеля, передавая туда-сюда сообщения на протяжении месяцев или лет", добавляет издание. "США давят в целях проведения прямых переговоров по ядерному вопросу с Ираном... администрация Трампа преследует амбициозную цель - ликвидацию иранской ядерной программы... администрация Трампа хочет пойти намного дальше того, что было достигнуто администрацией (экс-президента США Барака) Обамы... этого не хватит в этот раз, согласно (данным) высокопоставленных чиновников администрации (Трампа - ред.), которые сказали, что США будут нацелены на уничтожение программы", - говорится в материале издания. Газета также отмечает, что в Израиле нарастает уверенность, что Израиль в случае ослабления Ирана в военной сфере может напрямую ударить по ядерным объектам Ирана даже без помощи США. В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008987707.html
https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html
https://ria.ru/20250331/iran-2008331875.html
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в мире, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Масуд Пезешкиан
США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров, пишет WSJ

WSJ: США давят на Иран, добиваясь прямых переговоров по ядерной программе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. США оказывают давление на Иран, добиваясь прямых переговоров с ним, при этом целью переговоров для Вашингтона будет завершение иранской ядерной программы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Отмечается, что в возможных переговорах, вероятно, примет участие спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Администрация президента США Дональда Трампа хочет добиться прямых переговоров и избежать даже ситуации, при которой представители двух стран сидели бы "на разных этажах одного отеля, передавая туда-сюда сообщения на протяжении месяцев или лет", добавляет издание.
Здание генерального консульства США в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
СМИ: США намерены разгромить Иран до осени при отказе от ядерной сделки
2 апреля, 22:11
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"США давят в целях проведения прямых переговоров по ядерному вопросу с Ираном... администрация Трампа преследует амбициозную цель - ликвидацию иранской ядерной программы... администрация Трампа хочет пойти намного дальше того, что было достигнуто администрацией (экс-президента США Барака) Обамы... этого не хватит в этот раз, согласно (данным) высокопоставленных чиновников администрации (Трампа - ред.), которые сказали, что США будут нацелены на уничтожение программы", - говорится в материале издания.
Газета также отмечает, что в Израиле нарастает уверенность, что Израиль в случае ослабления Ирана в военной сфере может напрямую ударить по ядерным объектам Ирана даже без помощи США.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США
Вчера, 01:12
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Верховный лидер Ирана высказался по поводу возможного удара США
31 марта, 09:47
 
В миреИранСШАДональд ТрампСтив УиткоффМасуд Пезешкиан
 
 
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