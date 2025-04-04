Турция призвала США к дипломатии в иранском вопросе
Турция на фоне угроз Трампа нанести удары по Ирану, призвала к дипломатии
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Турция на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану, призвала к дипломатии, Анкара не хочет атак против соседа, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана.
"Отвечая на вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа нанести военные удары по Ирану, Фидан сказал, что для разрешения спора необходима дипломатия и что Анкара не хочет, чтобы против ее соседа Ирана было совершено какое-либо нападение", - говорится в сообщении агентство.
В начале марта Трамп сообщил, что направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором заявил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. Позднее американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту США Дональду Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. При этом Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашение.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран отказал США в прямых переговорах
30 марта, 14:36