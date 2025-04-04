https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном - РИА Новости, 04.04.2025
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:48:00+03:00
2025-04-04T17:48:00+03:00
2025-04-04T17:48:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, жительница Воронежа совершила акт орального секса со своим 13-летним сыном и записала происходящее на видео. Эту запись она отправила незнакомцу. "Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы", — сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. В ведомстве также сообщили, что следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины. Её подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.
https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008427437.html
воронеж
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
Мать 13-летнего воронежца сняла с ним интимное видео и отправила незнакомцу