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Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном - РИА Новости, 04.04.2025
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17:48 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном - РИА Новости, 04.04.2025
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном
Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:48:00+03:00
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происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, жительница Воронежа совершила акт орального секса со своим 13-летним сыном и записала происходящее на видео. Эту запись она отправила незнакомцу. "Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы", — сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. В ведомстве также сообщили, что следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины. Её подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.
https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008427437.html
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном

Мать 13-летнего воронежца сняла с ним интимное видео и отправила незнакомцу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу.
По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, жительница Воронежа совершила акт орального секса со своим 13-летним сыном и записала происходящее на видео. Эту запись она отправила незнакомцу.
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«
"Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы", — сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
В ведомстве также сообщили, что следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины. Её подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.
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ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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