https://ria.ru/20250404/intim-2009404467.html

Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном

Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном - РИА Новости, 04.04.2025

Жительницу Воронежа отправили в психбольницу после интимного видео с сыном

Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:48:00+03:00

2025-04-04T17:48:00+03:00

2025-04-04T17:48:00+03:00

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 4 апр - РИА Новости. Жительницу Воронежа отправили в психиатрический стационар после того, как она сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, жительница Воронежа совершила акт орального секса со своим 13-летним сыном и записала происходящее на видео. Эту запись она отправила незнакомцу. "Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы", — сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону. В ведомстве также сообщили, что следователь возбудил уголовное дело в отношении женщины. Её подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности.

https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008427437.html

воронеж

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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)