https://ria.ru/20250404/harlamov-2009455885.html

Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника

Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника - РИА Новости, 04.04.2025

Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Паши Техника

Шоумен Гарик Харламов принес соболезнования в связи с кончиной рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:45:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов принес соболезнования в связи с кончиной рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Паша Техник скончался в реанимации в Таиланде, сообщила ранее его бывшая супруга Ева Карицкая. "Очень жаль. Соболезнования родным и близким. Паша Техник покинул этот мир" - написал он в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250404/prichina-2009452412.html

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html

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таиланд, бангкок, гарик харламов (игорь), в мире, россия