Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
Гуцул заявила, что ее оболгали, чтобы лишить мандата главы Гагаузской автономии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее оболгали и арестовали в попытке лишить мандата главы автономии в составе Молдавии.
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"Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого — не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии. При полном отсутствии доказательств меня не просто оболгали — меня лишили права выполнять свой долг перед гагаузским народом, заботиться о своей семье, быть рядом со своими детьми", — говорится в заявлении политика, переданном через адвокатов.
По ее словам, уголовное преследование и ограничение свободы первого лица в автономии — это "попытка задушить голос Гагаузии", лишить права на собственную идентичность.
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"Именно поэтому консолидированная позиция жителей Гагаузии так важна. Я искренне благодарю всех, кто приезжает на судебные заседания, кто выходит на мирные акции протеста, кто не боится говорить правду вслух", — подчеркнула Гуцул.
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Задержание Гуцул
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.
При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.