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Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии - РИА Новости, 04.04.2025
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19:02 04.04.2025 (обновлено: 20:21 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии - РИА Новости, 04.04.2025
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее оболгали и арестовали в попытке лишить мандата главы автономии в составе Молдавии. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:02:00+03:00
2025-04-04T20:21:00+03:00
в мире
молдавия
задержание главы гагаузии гуцул
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
кишинев
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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее оболгали и арестовали в попытке лишить мандата главы автономии в составе Молдавии.&quot;Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого — не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии. При полном отсутствии доказательств меня не просто оболгали — меня лишили права выполнять свой долг перед гагаузским народом, заботиться о своей семье, быть рядом со своими детьми&quot;, — говорится в заявлении политика, переданном через адвокатов.По ее словам, уголовное преследование и ограничение свободы первого лица в автономии — это "попытка задушить голос Гагаузии", лишить права на собственную идентичность.&quot;Именно поэтому консолидированная позиция жителей Гагаузии так важна. Я искренне благодарю всех, кто приезжает на судебные заседания, кто выходит на мирные акции протеста, кто не боится говорить правду вслух&quot;, — подчеркнула Гуцул.Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250404/espch-2009373420.html
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в мире, молдавия, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Кишинев
Гуцул назвала арест попыткой сместить ее с поста главы Гагаузии

Гуцул заявила, что ее оболгали, чтобы лишить мандата главы Гагаузской автономии

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее оболгали и арестовали в попытке лишить мандата главы автономии в составе Молдавии.
«

"Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу, истинная цель которого — не правосудие, а устранение меня от исполнения мандата, которым меня наделил народ Гагаузии. При полном отсутствии доказательств меня не просто оболгали — меня лишили права выполнять свой долг перед гагаузским народом, заботиться о своей семье, быть рядом со своими детьми", — говорится в заявлении политика, переданном через адвокатов.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Адвокат опроверг информацию о том, что ЕСПЧ отклонил иск Гуцул
Вчера, 16:17
По ее словам, уголовное преследование и ограничение свободы первого лица в автономии — это "попытка задушить голос Гагаузии", лишить права на собственную идентичность.
«

"Именно поэтому консолидированная позиция жителей Гагаузии так важна. Я искренне благодарю всех, кто приезжает на судебные заседания, кто выходит на мирные акции протеста, кто не боится говорить правду вслух", — подчеркнула Гуцул.

Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В Молдавии предложили лишить Гагаузию статуса автономии
1 апреля, 13:46

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили о ее задержании на 72 часа.
Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в автономии в 2023-м.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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28 марта, 08:00
Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Защита обжаловала его в Апелляционной палате.
При этом прокуратура подала еще одно ходатайство об аресте башкана на 30 суток. Во вторник госорган отклонил этот запрос. Сама глава Гагаузии вину не признает и называет преследование политически мотивированным.
Как заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Кишинев отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Участники акции протеста с требованием освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Жители Гагаузии собрали более 30 тысяч подписей в поддержку Гуцул
2 апреля, 18:13
 
В миреМолдавияЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуКишинев
 
 
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