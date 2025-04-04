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Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля - РИА Новости, 04.04.2025
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16:39 04.04.2025 (обновлено: 17:12 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009379180.html
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля - РИА Новости, 04.04.2025
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля
Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:39:00+03:00
2025-04-04T17:12:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля, сообщила в пятницу судья Анна Кучереску. На заседании суда в пятницу прокуроры обратились к судьям с ходатайством об аресте на 30 суток еще одного фигуранта этого дела - активистки Светланы Попан. "Заседание будет продолжено 7 апреля, чтобы стороны защиты могла ознакомиться с новым запросом прокуроров", - заявила Кучереску. При этом в отношении Попан уже действует запрет на выезд из республики. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008908347.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля

Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул на 7 апреля

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля, сообщила в пятницу судья Анна Кучереску.
На заседании суда в пятницу прокуроры обратились к судьям с ходатайством об аресте на 30 суток еще одного фигуранта этого дела - активистки Светланы Попан.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
3 апреля, 20:49
"Заседание будет продолжено 7 апреля, чтобы стороны защиты могла ознакомиться с новым запросом прокуроров", - заявила Кучереску.
При этом в отношении Попан уже действует запрет на выезд из республики.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Супруг Гуцул сообщил, что дети остро переживают отсутствие матери дома
2 апреля, 15:02
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Гуцул обратилась к генсеку ООН
2 апреля, 12:56
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуЗадержание главы Гагаузии ГуцулРоссия
 
 
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