Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля
Суд в Кишиневе перенес заседание по делу Гуцул на 7 апреля
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля, сообщила в пятницу судья Анна Кучереску.
На заседании суда в пятницу прокуроры обратились к судьям с ходатайством об аресте на 30 суток еще одного фигуранта этого дела - активистки Светланы Попан.
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"Заседание будет продолжено 7 апреля, чтобы стороны защиты могла ознакомиться с новым запросом прокуроров", - заявила Кучереску.
При этом в отношении Попан уже действует запрет на выезд из республики.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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