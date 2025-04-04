https://ria.ru/20250404/gutsul-2009379180.html

Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля

Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля - РИА Новости, 04.04.2025

Заседание суда по делу Гуцул перенесли на 7 апреля

Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T16:39:00+03:00

2025-04-04T17:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 апр - РИА Новости. Заседание суда Кишинева по делу о возможной причастности главы Гагаузии Евгении Гуцул к незаконному финансированию партии "Шор", перенесено на 7 апреля, сообщила в пятницу судья Анна Кучереску. На заседании суда в пятницу прокуроры обратились к судьям с ходатайством об аресте на 30 суток еще одного фигуранта этого дела - активистки Светланы Попан. "Заседание будет продолжено 7 апреля, чтобы стороны защиты могла ознакомиться с новым запросом прокуроров", - заявила Кучереску. При этом в отношении Попан уже действует запрет на выезд из республики. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдавии пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008908347.html

https://ria.ru/20250402/gutsul-2008865635.html

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