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В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет - РИА Новости, 04.04.2025
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16:19 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009373802.html
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет - РИА Новости, 04.04.2025
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет
Сторонники и представители молдавского оппозиционного блока "Победа" проводят в пятницу пикет у здания суда в Кишиневе, где началось очередное заседание по... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:19:00+03:00
2025-04-04T16:19:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 4 апр – РИА Новости. Сторонники и представители молдавского оппозиционного блока "Победа" проводят в пятницу пикет у здания суда в Кишиневе, где началось очередное заседание по делам главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политсилы Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии выдвигают против Гуцул и Попан обвинения в финансовых махинациях, которые якобы связаны с деятельностью партии "Шор", признанной в стране вне закона. Участники протестных акций в свою очередь рассматривают эти обвинения как имеющие политическую подоплеку и нацеленные на сдерживание оппозиционных сил. Протестующие считают, что руководство страны использует судебные механизмы в целях нейтрализации политических оппонентов и ограничения свободы выражения альтернативных взглядов. На сегодняшней акции манифестанты держат плакаты: "Требуем честные суды", "Евгения, Светлана, мы с вами", "Прекратите судилище над оппозицией", "Молдаване и гагаузы – братские народы, Молдавия - наша родина". "Власти, преследуя главу Гагаузии, на самом деле пытаются оказать давление на автономию, пытаются разобщить многонациональное общество Молдавии", - заявил на митинге активист блока "Победа" Юрий Витнянский. Полицейские установили дополнительные кордоны как у входа в суд, так и вдоль всей прилегающей улицы. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html
https://ria.ru/20250402/gutsul-2008941278.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Россия
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на пикет

Сторонники оппозиционного блока "Победа" вышли на пикет в Кишиневе

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 апр – РИА Новости. Сторонники и представители молдавского оппозиционного блока "Победа" проводят в пятницу пикет у здания суда в Кишиневе, где началось очередное заседание по делам главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки политсилы Светланы Попан, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Молдавии выдвигают против Гуцул и Попан обвинения в финансовых махинациях, которые якобы связаны с деятельностью партии "Шор", признанной в стране вне закона. Участники протестных акций в свою очередь рассматривают эти обвинения как имеющие политическую подоплеку и нацеленные на сдерживание оппозиционных сил. Протестующие считают, что руководство страны использует судебные механизмы в целях нейтрализации политических оппонентов и ограничения свободы выражения альтернативных взглядов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
3 апреля, 20:49
На сегодняшней акции манифестанты держат плакаты: "Требуем честные суды", "Евгения, Светлана, мы с вами", "Прекратите судилище над оппозицией", "Молдаване и гагаузы – братские народы, Молдавия - наша родина".
"Власти, преследуя главу Гагаузии, на самом деле пытаются оказать давление на автономию, пытаются разобщить многонациональное общество Молдавии", - заявил на митинге активист блока "Победа" Юрий Витнянский.
Полицейские установили дополнительные кордоны как у входа в суд, так и вдоль всей прилегающей улицы.
Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Суд в Молдавии отклонил запрос об освобождении Гуцул из-под ареста
2 апреля, 17:09
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. В прокуратуре такое решение мотивировали подозрениями в том, что политик попытается избежать правосудия. Гуцул эти доводы опровергла, обратив внимание, что уже год исправно посещает судебные заседания, регулярно бывая в зарубежных командировках. Против нее заведено два уголовных дела - о нарушениях при финансировании ликвидированной в прошлом году партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 14 апреля.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Гуцул обратилась к генсеку ООН
2 апреля, 12:56
 
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