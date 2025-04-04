Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании
Вице-президент США Вэнс: жители Гренландии хотят быть независимыми от Дании
© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
© CC0 / mortenkilsholm
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании, а отношения острова с Соединенными Штатами можно будет обсуждать после его отделения от королевства.
"Я считаю, что они хотят быть независимыми от Дании. Когда они сделают это, мы сможем поговорить о том, какими будут отношения с Соединенными Штатами", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
Президент США Дональд Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря 2024 года, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее.
На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация во главе с Вэнсом. Он во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они не смогли обеспечить необходимые военные расходы для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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