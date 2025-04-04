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Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании - РИА Новости, 04.04.2025
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02:37 04.04.2025 (обновлено: 11:02 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/grenlandija-2009235737.html
Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании
Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании - РИА Новости, 04.04.2025
Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании
Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании, а отношения острова с Соединенными Штатами можно будет обсуждать... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:37:00+03:00
2025-04-04T11:02:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
парламентские выборы в гренландии
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании, а отношения острова с Соединенными Штатами можно будет обсуждать после его отделения от королевства. "Я считаю, что они хотят быть независимыми от Дании. Когда они сделают это, мы сможем поговорить о том, какими будут отношения с Соединенными Штатами", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax. Президент США Дональд Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря 2024 года, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее. На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация во главе с Вэнсом. Он во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они не смогли обеспечить необходимые военные расходы для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250402/grenlandija-2008985120.html
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Парламентские выборы в Гренландии
Вэнс заявил, что Гренландия хочет быть независимой от Дании

Вице-президент США Вэнс: жители Гренландии хотят быть независимыми от Дании

© CC0 / mortenkilsholmЛедниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия) - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© CC0 / mortenkilsholm
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что народ Гренландии хочет быть независимым от Дании, а отношения острова с Соединенными Штатами можно будет обсуждать после его отделения от королевства.
"Я считаю, что они хотят быть независимыми от Дании. Когда они сделают это, мы сможем поговорить о том, какими будут отношения с Соединенными Штатами", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Newsmax.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Премьер Дании заявила, что США не получат контроль над Гренландией
2 апреля, 21:28
Президент США Дональд Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря 2024 года, при этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен уже заявил, что США не получат остров, а Гренландия сама будет решать свое будущее.
На прошлой неделе Гренландию посетила американская делегация во главе с Вэнсом. Он во время посещения американской военной базы на острове упрекнул власти Дании в том, что они не смогли обеспечить необходимые военные расходы для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. На заявления Вэнса отреагировал глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен. Он выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Дании допустили, что Гренландия может стать независимой
9 января, 00:19
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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