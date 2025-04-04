https://ria.ru/20250404/gosduma-2009323211.html

Проект об освобождении добровольцев от срочной службы рассмотрят в апреле

Проект об освобождении добровольцев от срочной службы рассмотрят в апреле - РИА Новости, 04.04.2025

Проект об освобождении добровольцев от срочной службы рассмотрят в апреле

Госдума может рассмотреть 8 апреля во втором чтении законопроект об освобождении добровольцев от призыва на срочную службу, следует из решения думского комитета РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:05:00+03:00

2025-04-04T14:05:00+03:00

2025-04-04T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Госдума может рассмотреть 8 апреля во втором чтении законопроект об освобождении добровольцев от призыва на срочную службу, следует из решения думского комитета по обороне, документ доступен в думской электронной базе. "Предложить Совету Государственной Думы принять следующие решения: включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении 8 апреля 2025 года", - сообщается в документе.

https://ria.ru/20250403/kurskaya-2009106502.html

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