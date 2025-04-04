https://ria.ru/20250404/gosduma-2009243287.html

В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых

В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых - РИА Новости, 04.04.2025

В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:02:00+03:00

2025-04-04T05:02:00+03:00

2025-04-04T05:02:00+03:00

общество

новосибирская область

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ устанавливать повышенный норматив для обеспечения жильём молодых учёных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Пункт 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации... дополнить предложением следующего содержания: Для научного работника или научно-педагогического работника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук, возраст которого не превышает сорока лет, органом государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливаться учетная норма в размере, превышающем учетную норму, устанавливаемую органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 настоящего Кодекса", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время в каждом российском регионе установлена своя норма обеспечением жильём на одного человека, в среднем это по 10 квадратных метров на каждого члена семьи, и исходя из этого норматива граждане могут получать жильё соцнайма. "Для научных и научно-педагогических работников с учёной степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 41 года мы предлагаем устанавливать более высокий норматив. В зависимости от региона он может составить 15 или 20 квадратных метров на каждого члена семьи, и принятие такого решения создаст условия для получения крупногабаритных квартир", – сказал политик. Депутат Госдумы отметил, что жилищную проблему молодых учёных он подробно обсуждал во время недавней поездки в Новосибирскую область, и встречаясь с ними в Институте ядерной физики, именно этот вопрос они поднимали в первую очередь. Миронов добавил, что партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает разные механизмы решения жилищной проблемы. "Нужно запустить для молодых учёных отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. Надо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно – увеличивать норматив обеспечения жильём, что мы и предлагаем сделать в каждом регионе России", – заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html

https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирская область, сергей миронов, госдума рф