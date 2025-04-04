https://ria.ru/20250404/gosduma-2009243287.html
В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых
В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых - РИА Новости, 04.04.2025
В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:02:00+03:00
2025-04-04T05:02:00+03:00
2025-04-04T05:02:00+03:00
общество
новосибирская область
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39724/76/397247643_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_0a72ea99d127001611000877636e7d28.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ устанавливать повышенный норматив для обеспечения жильём молодых учёных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов, глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Пункт 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации... дополнить предложением следующего содержания: Для научного работника или научно-педагогического работника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук, возраст которого не превышает сорока лет, органом государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливаться учетная норма в размере, превышающем учетную норму, устанавливаемую органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 настоящего Кодекса", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время в каждом российском регионе установлена своя норма обеспечением жильём на одного человека, в среднем это по 10 квадратных метров на каждого члена семьи, и исходя из этого норматива граждане могут получать жильё соцнайма. "Для научных и научно-педагогических работников с учёной степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 41 года мы предлагаем устанавливать более высокий норматив. В зависимости от региона он может составить 15 или 20 квадратных метров на каждого члена семьи, и принятие такого решения создаст условия для получения крупногабаритных квартир", – сказал политик. Депутат Госдумы отметил, что жилищную проблему молодых учёных он подробно обсуждал во время недавней поездки в Новосибирскую область, и встречаясь с ними в Институте ядерной физики, именно этот вопрос они поднимали в первую очередь. Миронов добавил, что партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает разные механизмы решения жилищной проблемы. "Нужно запустить для молодых учёных отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. Надо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно – увеличивать норматив обеспечения жильём, что мы и предлагаем сделать в каждом регионе России", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20240809/nalogi-1965204950.html
https://ria.ru/20231031/patrushev-1906448905.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39724/76/397247643_29:0:484:341_1920x0_80_0_0_24c3af033efa2437f1fcaf3e52154451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новосибирская область, сергей миронов, госдума рф
Общество, Новосибирская область, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуме внесут проект о повышении норматива жилья для молодых ученых
СРЗП внесет проект о повышении норматива соцжилья для молодых ученых
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить право регионам РФ устанавливать повышенный норматив для обеспечения жильём молодых учёных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
, глава комитета ГД по науке Сергей Кабышев и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу.
"Пункт 2 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации... дополнить предложением следующего содержания: Для научного работника или научно-педагогического работника, имеющего ученую степень кандидата наук или доктора наук, возраст которого не превышает сорока лет, органом государственной власти субъекта Российской Федерации может устанавливаться учетная норма в размере, превышающем учетную норму, устанавливаемую органом местного самоуправления в соответствии с частью 5 статьи 50 настоящего Кодекса", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время в каждом российском регионе установлена своя норма обеспечением жильём на одного человека, в среднем это по 10 квадратных метров на каждого члена семьи, и исходя из этого норматива граждане могут получать жильё соцнайма.
"Для научных и научно-педагогических работников с учёной степенью кандидата или доктора наук в возрасте до 41 года мы предлагаем устанавливать более высокий норматив. В зависимости от региона он может составить 15 или 20 квадратных метров на каждого члена семьи, и принятие такого решения создаст условия для получения крупногабаритных квартир", – сказал политик.
Депутат Госдумы отметил, что жилищную проблему молодых учёных он подробно обсуждал во время недавней поездки в Новосибирскую область
, и встречаясь с ними в Институте ядерной физики, именно этот вопрос они поднимали в первую очередь. Миронов добавил, что партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает разные механизмы решения жилищной проблемы.
"Нужно запустить для молодых учёных отдельную программу льготной ипотеки с минимальной ставкой. Надо развивать социальную аренду жилья на льготных условиях, предоставлять его на правах соцнайма, а параллельно – увеличивать норматив обеспечения жильём, что мы и предлагаем сделать в каждом регионе России", – заключил парламентарий.