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Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир" - РИА Новости, 04.04.2025
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04:17 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир" - РИА Новости, 04.04.2025
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:17:00+03:00
2025-04-04T04:17:00+03:00
общество
александр якубовский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной". "Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он. Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20240725/registratsiya-1961865075.html
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общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"

Якубовский: Госдума разработала законопроект о запрете резиновых квартир

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский.
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Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной".
"Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он.
Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.
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