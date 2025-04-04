https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир" - РИА Новости, 04.04.2025
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T04:17:00+03:00
2025-04-04T04:17:00+03:00
2025-04-04T04:17:00+03:00
общество
александр якубовский
госдума рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной". "Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он. Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20240725/registratsiya-1961865075.html
https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр якубовский, госдума рф
Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"
Якубовский: Госдума разработала законопроект о запрете резиновых квартир
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Госдума
планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский
.
Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной".
"Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он.
Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.