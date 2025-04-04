https://ria.ru/20250404/gosduma-2009241334.html

Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"

Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир" - РИА Новости, 04.04.2025

Госдума планирует доработать проект о запрете "резиновых квартир"

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T04:17:00+03:00

2025-04-04T04:17:00+03:00

2025-04-04T04:17:00+03:00

общество

александр якубовский

госдума рф

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский. Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной". "Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он. Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20240725/registratsiya-1961865075.html

https://ria.ru/20241111/ldpr-1982984495.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр якубовский, госдума рф