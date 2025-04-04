Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html
В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей
В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей - РИА Новости, 04.04.2025
В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей
Родители детей до трех лет, а также многодетные родители детей до шести лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:34:00+03:00
2025-04-04T02:34:00+03:00
общество
россия
госдума рф
здоровье
лекарства
тамара фролова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a461c1d48c262f8125e4cb91ba5034fd.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Родители детей до трех лет, а также многодетные родители детей до шести лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения, для этого необходимо получить рецепт от педиатра, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Правом на получение бесплатных лекарственных препаратов обладают дети до 6 лет из многодетных семей, кроме того, аналогичным правом обладают все дети до трех лет. Получить бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения родители ребенка могут в аптеках любой формы собственности, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно обратиться к своему педиатру и оформить соответствующий рецепт", - сказала Фролова. Парламентарий отметил, что перечень лекарственных препаратов, которые в данном случае отпускаются по рецепту врача бесплатно, формируется в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемым правительством РФ. По словам Фроловой, в него входят антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие и другие препараты. Она добавила, что в регионах перечень может варьироваться в зависимости от категории заболеваний, которыми страдают дети, прикрепленные на медицинское обслуживание к конкретной детской поликлинике. По ее словам, список лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ежегодно обновляется. "Нередки случаи, когда ребенок из многодетной семьи нуждается в лекарстве, которое не входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. В этом случае обоснованность выписки того или иного препарата подтверждается врачебной комиссией детской поликлиники. В любом случае бесплатные лекарственные препараты выписывает врач-педиатр на специальном бланке с печатью медицинской организации. Хочу обратить внимание родителей на несколько моментов. Если врач назначает препарат, который не включен в утвержденный перечень, он будет предоставлен платно", - отметила Фролова. Парламентарий подчеркнула, что срок действия рецепта ограничен, поэтому надолго визит в аптеку откладывать не стоит, тем более, что в последние годы аптечные пункты по бесплатному отпуску лекарств находятся, как правило, на территории детской поликлиники. Она уточнила, что, если ребенку назначается курсовое лечение на длительный период, то родителям придется повторно обращаться к врачу за новым рецептом.
https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html
https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/30/1549543049_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3326f7cd4fe772d8c0f184fd89f76850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, здоровье, лекарства, тамара фролова
Общество, Россия, Госдума РФ, Здоровье, Лекарства, Тамара Фролова
В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей

Фролова: дети до 6 лет из многодетных семей могут бесплатно получить лекарства

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Родители детей до трех лет, а также многодетные родители детей до шести лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения, для этого необходимо получить рецепт от педиатра, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Правом на получение бесплатных лекарственных препаратов обладают дети до 6 лет из многодетных семей, кроме того, аналогичным правом обладают все дети до трех лет. Получить бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения родители ребенка могут в аптеках любой формы собственности, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно обратиться к своему педиатру и оформить соответствующий рецепт", - сказала Фролова.
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
27 февраля, 18:13
Парламентарий отметил, что перечень лекарственных препаратов, которые в данном случае отпускаются по рецепту врача бесплатно, формируется в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемым правительством РФ. По словам Фроловой, в него входят антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие и другие препараты.
Она добавила, что в регионах перечень может варьироваться в зависимости от категории заболеваний, которыми страдают дети, прикрепленные на медицинское обслуживание к конкретной детской поликлинике. По ее словам, список лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ежегодно обновляется.
"Нередки случаи, когда ребенок из многодетной семьи нуждается в лекарстве, которое не входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. В этом случае обоснованность выписки того или иного препарата подтверждается врачебной комиссией детской поликлиники. В любом случае бесплатные лекарственные препараты выписывает врач-педиатр на специальном бланке с печатью медицинской организации. Хочу обратить внимание родителей на несколько моментов. Если врач назначает препарат, который не включен в утвержденный перечень, он будет предоставлен платно", - отметила Фролова.
Парламентарий подчеркнула, что срок действия рецепта ограничен, поэтому надолго визит в аптеку откладывать не стоит, тем более, что в последние годы аптечные пункты по бесплатному отпуску лекарств находятся, как правило, на территории детской поликлиники.
Она уточнила, что, если ребенку назначается курсовое лечение на длительный период, то родителям придется повторно обращаться к врачу за новым рецептом.
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин сообщил о росте объема производства лекарств в России
26 марта, 14:45
 
ОбществоРоссияГосдума РФЗдоровьеЛекарстваТамара Фролова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала