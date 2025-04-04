https://ria.ru/20250404/gosduma-2009235033.html

В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей

В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей - РИА Новости, 04.04.2025

В Госдуме рассказали, как получить бесплатные лекарства для детей

Родители детей до трех лет, а также многодетные родители детей до шести лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:34:00+03:00

2025-04-04T02:34:00+03:00

2025-04-04T02:34:00+03:00

общество

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тамара фролова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Родители детей до трех лет, а также многодетные родители детей до шести лет могут бесплатно получить лекарства, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения, для этого необходимо получить рецепт от педиатра, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Правом на получение бесплатных лекарственных препаратов обладают дети до 6 лет из многодетных семей, кроме того, аналогичным правом обладают все дети до трех лет. Получить бесплатные медикаменты и изделия медицинского назначения родители ребенка могут в аптеках любой формы собственности, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно обратиться к своему педиатру и оформить соответствующий рецепт", - сказала Фролова. Парламентарий отметил, что перечень лекарственных препаратов, которые в данном случае отпускаются по рецепту врача бесплатно, формируется в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемым правительством РФ. По словам Фроловой, в него входят антибиотики, обезболивающие, жаропонижающие и другие препараты. Она добавила, что в регионах перечень может варьироваться в зависимости от категории заболеваний, которыми страдают дети, прикрепленные на медицинское обслуживание к конкретной детской поликлинике. По ее словам, список лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ежегодно обновляется. "Нередки случаи, когда ребенок из многодетной семьи нуждается в лекарстве, которое не входит в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. В этом случае обоснованность выписки того или иного препарата подтверждается врачебной комиссией детской поликлиники. В любом случае бесплатные лекарственные препараты выписывает врач-педиатр на специальном бланке с печатью медицинской организации. Хочу обратить внимание родителей на несколько моментов. Если врач назначает препарат, который не включен в утвержденный перечень, он будет предоставлен платно", - отметила Фролова. Парламентарий подчеркнула, что срок действия рецепта ограничен, поэтому надолго визит в аптеку откладывать не стоит, тем более, что в последние годы аптечные пункты по бесплатному отпуску лекарств находятся, как правило, на территории детской поликлиники. Она уточнила, что, если ребенку назначается курсовое лечение на длительный период, то родителям придется повторно обращаться к врачу за новым рецептом.

https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250326/lekarstva-2007456499.html

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общество, россия, госдума рф, здоровье, лекарства, тамара фролова