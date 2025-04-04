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Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими - РИА Новости, 04.04.2025
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22:50 04.04.2025 (обновлено: 22:51 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/goroda-2009450531.html
Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими
Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими - РИА Новости, 04.04.2025
Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими
В США есть Google и Facebook*, но их города менее технологически развиты, чем российские, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:50:00+03:00
2025-04-04T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В США есть Google и Facebook*, но их города менее технологически развиты, чем российские, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. "Например, возьмем даже систему оплаты: здесь я могу приложить карту в метро, автобусе, купить еду - все электронно. Я думаю: "стоп, это же технология, которая нужна Сан-Франциско". В городе, где находятся Google и Facebook*, где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура. Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта", - сказал Саттон. По его мнению, американцы думают, что в России ничего не работает, что здесь "одни бандиты". "Мне кажется, они застряли во времени кадров эпохи перестройки – очередей и пустых полок. Это до сих пор сидит в головах людей в США и это смешно", - отметил бизнесмен. Саттон подчеркнул, что такие оценки являются намеренной дезинформацией. "Такие мифы "подпитывают" конгрессменов, а потом это просачивается во все их рассуждения и речи. Им нужно приехать сюда и увидеть все самим", - заключил он, указав, что американцам есть, чему поучиться у России.* Компания запрещена в РФ как экстремистская
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в мире, россия, сша, сан-франциско, технологии
В мире, Россия, США, Сан-Франциско, Технологии
Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими

Бизнесмен Саттон: города в США менее технологически развиты, чем российские

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В США есть Google и Facebook*, но их города менее технологически развиты, чем российские, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон.
"Например, возьмем даже систему оплаты: здесь я могу приложить карту в метро, автобусе, купить еду - все электронно. Я думаю: "стоп, это же технология, которая нужна Сан-Франциско". В городе, где находятся Google и Facebook*, где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура. Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта", - сказал Саттон.
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По его мнению, американцы думают, что в России ничего не работает, что здесь "одни бандиты".
"Мне кажется, они застряли во времени кадров эпохи перестройки – очередей и пустых полок. Это до сих пор сидит в головах людей в США и это смешно", - отметил бизнесмен.
Саттон подчеркнул, что такие оценки являются намеренной дезинформацией.
"Такие мифы "подпитывают" конгрессменов, а потом это просачивается во все их рассуждения и речи. Им нужно приехать сюда и увидеть все самим", - заключил он, указав, что американцам есть, чему поучиться у России.
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