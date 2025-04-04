https://ria.ru/20250404/goroda-2009450531.html

Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими

Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими - РИА Новости, 04.04.2025

Американский бизнесмен сравнил города в США с российскими

В США есть Google и Facebook*, но их города менее технологически развиты, чем российские, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:50:00+03:00

2025-04-04T22:50:00+03:00

2025-04-04T22:51:00+03:00

в мире

россия

сша

сан-франциско

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В США есть Google и Facebook*, но их города менее технологически развиты, чем российские, заявил РИА Новости американский предприниматель Джон Роберт Саттон. "Например, возьмем даже систему оплаты: здесь я могу приложить карту в метро, автобусе, купить еду - все электронно. Я думаю: "стоп, это же технология, которая нужна Сан-Франциско". В городе, где находятся Google и Facebook*, где столько передовых технологий, но при этом в самом Сан-Франциско худшая из возможных инфраструктура. Приезжаешь в Москву, а она настолько технически более развита, чем Вашингтон или Сан-Франциско, особенно в плане общественного транспорта", - сказал Саттон. По его мнению, американцы думают, что в России ничего не работает, что здесь "одни бандиты". "Мне кажется, они застряли во времени кадров эпохи перестройки – очередей и пустых полок. Это до сих пор сидит в головах людей в США и это смешно", - отметил бизнесмен. Саттон подчеркнул, что такие оценки являются намеренной дезинформацией. "Такие мифы "подпитывают" конгрессменов, а потом это просачивается во все их рассуждения и речи. Им нужно приехать сюда и увидеть все самим", - заключил он, указав, что американцам есть, чему поучиться у России.* Компания запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250404/retsessiya-2009421224.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

россия

сша

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, сан-франциско, технологии