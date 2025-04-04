https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009303146.html

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 04.04.2025

В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате атаки украинских войск, заявил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:48:00+03:00

2025-04-04T12:48:00+03:00

2025-04-04T12:51:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате атаки украинских войск, заявил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал Приходько. По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, разные районы Горловки подверглись обстрелам с 5.40 до 5.50 мск, а также в 11.00, город обстреляли 11 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В 5.00 и 05.55 город был атакован при помощи дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250404/udary-2009296965.html

https://ria.ru/20240819/obstrel-1967133085.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия