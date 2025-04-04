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В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 04.04.2025
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12:48 04.04.2025 (обновлено: 12:51 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/gorlovka-2009303146.html
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница - РИА Новости, 04.04.2025
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница
Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате атаки украинских войск, заявил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:48:00+03:00
2025-04-04T12:51:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате атаки украинских войск, заявил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал Приходько. По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, разные районы Горловки подверглись обстрелам с 5.40 до 5.50 мск, а также в 11.00, город обстреляли 11 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В 5.00 и 05.55 город был атакован при помощи дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250404/udary-2009296965.html
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967133085.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, НАТО, Происшествия
В Горловке при обстреле погибла мирная жительница

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница Горловки в ДНР погибла в результате атаки украинских войск, заявил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибла мирная жительница", - написал Приходько.
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По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, разные районы Горловки подверглись обстрелам с 5.40 до 5.50 мск, а также в 11.00, город обстреляли 11 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. В 5.00 и 05.55 город был атакован при помощи дронов-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоНАТОПроисшествия
 
 
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