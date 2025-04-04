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Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора - РИА Новости, 04.04.2025
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19:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/glava-2009431418.html
Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора
Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора - РИА Новости, 04.04.2025
Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:55:00+03:00
2025-04-04T19:55:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не вмешиваться в торговую политику и другие вопросы за рамками компетенций ФРС. "У нас есть такая замечательная вещь, как независимая денежно-кредитная политика, и она крайне важна для того, чтобы мы могли выполнять свою работу. Но для того, чтобы мы сохранили эту независимость, нам нужно не поддаваться искушению участвовать в решении вопросов, которые не входят в наши компетенции, и торговая политика - один из таких вопросов", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы. Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику". По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%". ФРС - независимое федеральное агентство, выполняющее роль центрального банка США, который проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему.
https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html
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экономика, цены на нефть, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора

Глава ФРС Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости регулятора

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Главное здание ФРС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не вмешиваться в торговую политику и другие вопросы за рамками компетенций ФРС.
«
"У нас есть такая замечательная вещь, как независимая денежно-кредитная политика, и она крайне важна для того, чтобы мы могли выполнять свою работу. Но для того, чтобы мы сохранили эту независимость, нам нужно не поддаваться искушению участвовать в решении вопросов, которые не входят в наши компетенции, и торговая политика - один из таких вопросов", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.
Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику". По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%".
ФРС - независимое федеральное агентство, выполняющее роль центрального банка США, который проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система США
 
 
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