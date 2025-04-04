https://ria.ru/20250404/glava-2009431418.html

Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора

Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора - РИА Новости, 04.04.2025

Глава ФРС выступил за сохранение независимости регулятора

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:55:00+03:00

2025-04-04T19:55:00+03:00

2025-04-04T19:55:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

джером пауэлл

дональд трамп

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не вмешиваться в торговую политику и другие вопросы за рамками компетенций ФРС. "У нас есть такая замечательная вещь, как независимая денежно-кредитная политика, и она крайне важна для того, чтобы мы могли выполнять свою работу. Но для того, чтобы мы сохранили эту независимость, нам нужно не поддаваться искушению участвовать в решении вопросов, которые не входят в наши компетенции, и торговая политика - один из таких вопросов", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы. Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику". По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%". ФРС - независимое федеральное агентство, выполняющее роль центрального банка США, который проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему.

https://ria.ru/20250130/tramp-1996226538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша