https://ria.ru/20250404/giena--2009260934.html

В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле

В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле - РИА Новости, 04.04.2025

В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле

Детеныш бурой гиены Акела из Московского зоопарка уже весит 25 килограмм, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:30:00+03:00

2025-04-04T09:30:00+03:00

2025-04-04T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Детеныш бурой гиены Акела из Московского зоопарка уже весит 25 килограмм, сообщает столичный зоосад. "Наш юный Акела растёт не по дням, а по часам. Сейчас детёныш бурой гиены весит 25 килограмм. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 килограмм. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что с отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. "Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна", - добавляется в сообщении. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.

https://ria.ru/20250330/semja-2008217298.html

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Детеныш бурой гиены в Московском зоопарке Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 кг. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока. С отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна! 2025-04-04T09:30 true PT0M19S

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