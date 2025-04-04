https://ria.ru/20250404/giena--2009260934.html
В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле
В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле - РИА Новости, 04.04.2025
В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле
Детеныш бурой гиены Акела из Московского зоопарка уже весит 25 килограмм, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:30:00+03:00
2025-04-04T09:30:00+03:00
2025-04-04T09:30:00+03:00
хорошие новости
россия
московский зоопарк
дикие животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009260447_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54e395d647367ad33d8d2be4569e6c0f.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Детеныш бурой гиены Акела из Московского зоопарка уже весит 25 килограмм, сообщает столичный зоосад. "Наш юный Акела растёт не по дням, а по часам. Сейчас детёныш бурой гиены весит 25 килограмм. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 килограмм. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока", - говорится в Telegram-канале зоопарка. Отмечается, что с отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. "Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна", - добавляется в сообщении. Молодая пара – самец бурой гиены Гермес и самка Лада - поселились в Московском зоопарке летом 2023 года. Это первый случай содержания этого вида в зоопарках России за всю историю зоопаркового дела – и первые бурые гиены за 160 лет истории столичного зоосада. Животные образовали пару, летом 2024 года готовились впервые стать родителями, а осенью у них родился детеныш. К сожалению, мама малыша умерла после родов. О детеныше, самце, заботились зоологи.
https://ria.ru/20250330/semja-2008217298.html
https://ria.ru/20250401/panda-2008590231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009260447_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a1e8f0a62f1c4e3f0a94df8786a0832.jpg
Детеныш бурой гиены в Московском зоопарке
Наш юный Акела растет не по дням, а по часам. Сейчас детеныш бурой гиены весит 25 кг. Чтобы догнать папу Гермеса, малышу нужно вырасти ещё на 17 кг. В рационе у Акелы сейчас говядина, курица, перепёлки, кролики, крысы и немного молока. С отцом Гермесом они регулярно меняются вольерами. Агрессии зоологи не выявили, но пока их не соединяли. Характер у Акелы озорной и активный. Он очень любознательный, активно изучает всё новое. Сейчас для малыша особенное время, ведь пришла первая в его жизни весна!
2025-04-04T09:30
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский зоопарк, дикие животные
Хорошие новости, Россия, Московский зоопарк, Дикие животные
В Московском зоопарке рассказали о детеныше бурой гиены Акеле
Детеныш бурой гиены Акела из Московского зоопарка уже весит 25 килограммов